“Наш богатир”. Квіткова та Добринін показали новонародженого сина – ФОТО

У Нікіти Добриніна та Даші Квіткової народився син.

Про поповнення зіркова пара повідомила у своїх інстаграм-блогах.

Малюк з’явився на світ о 9:51 з вагою три кілограми та сімсот шістдесят грамів і зростом 56 сантиметрів.

Блогери уже встигли поділитися першими фото новонародженого.

Зауважимо, що Добринін та Квіткова познайомились на проєкті Холостяк 9.

20 травня 2020 року закохані одружилися, а через деякий час повідомили, що чекають дитину.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дуа Ліпи.

Фото: kvittkova

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.