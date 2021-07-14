Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 14.07.2021 13:30
14.07.2021 13:30
Поділитися

“Наш богатир”. Квіткова та Добринін показали новонародженого сина – ФОТО


У Нікіти Добриніна та Даші Квіткової народився син. 

Про поповнення зіркова пара повідомила у своїх інстаграм-блогах.

Малюк з’явився на світ о 9:51 з вагою три кілограми та сімсот шістдесят грамів і зростом 56 сантиметрів.

Блогери уже встигли поділитися першими фото новонародженого.

Зауважимо, що Добринін та Квіткова познайомились на проєкті Холостяк 9.

20 травня 2020 року закохані одружилися, а через деякий час повідомили, що чекають дитину.

Також по темі: Екс-холостяк Нікіта Добринін стане батьком? Нікіта Добринін розкрив усі секрети особистого життя та шоу Холостяк | ЕКСКЛЮЗИВ «Холостячка» Злата Огнєвіч розповіла, як поводитися на першому побаченні

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дуа Ліпи.

Фото: kvittkova

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, зірки, Нікіта Добринін, шоу-біз
14.07.2021 13:30



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send