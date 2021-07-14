“Наш богатир”. Квіткова та Добринін показали новонародженого сина – ФОТО

У Нікіти Добриніна та Даші Квіткової народився син.
Про поповнення зіркова пара повідомила у своїх інстаграм-блогах.
Малюк з’явився на світ о 9:51 з вагою три кілограми та сімсот шістдесят грамів і зростом 56 сантиметрів.
Блогери уже встигли поділитися першими фото новонародженого.
Зауважимо, що Добринін та Квіткова познайомились на проєкті Холостяк 9.
20 травня 2020 року закохані одружилися, а через деякий час повідомили, що чекають дитину.Також по темі: Екс-холостяк Нікіта Добринін стане батьком? Нікіта Добринін розкрив усі секрети особистого життя та шоу Холостяк | ЕКСКЛЮЗИВ «Холостячка» Злата Огнєвіч розповіла, як поводитися на першому побаченні
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Фото: kvittkova