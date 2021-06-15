Новий штам коронавірусу прийде з Москви? Свіжі новини про пандемію COVID-19

Захворюваність на коронавірус у світі йде на спад — за даними сайту Worldometers, щодня фіксують у середньому по 300 тисяч хворих.

Утім, епідситуація покращується далеко не всюди.

У Росії коронавірус навпаки — тільки набирає обертів!

Ситуація з коронавірусом у Росії

Щодня у Росії додається по 13 тисяч нових хворих!

І це лише за офіційними даними МОЗ РФ, яке міжнародні експерти та журналісти неодноразово ловили на брехні.

Всесвітня організація охорони здоров’я говорила про ймовірну підтасовку Росією звітності щодо кількості смертей від коронавірусу ще у червні 2020.

Трохи пізніше, у вересні, розслідувачі інформагентства з’ясували — реальна смертність від корони в РФ втричі більша за офіційну.

Нині ж Росія четверта у світовому антирейтингу країн із найбільшим добовим показником захворюваності на COVID-19 — після Індії, Бразилії та Колумбії.

Найгірша епідситуація у Москві, де пандемія — не привід скасовувати гулянки.

Результат пандемічної вакханалії не забарився.

У Росії може з’явитися новий так званий “московський” штам коронавірусу, — попереджає замдиректора російського Центра імені Гамалеї.

Ситуація з коронавірусом у світі

Тим часом, у багатьох країнах світу хворих на коронавірус меншає. Зокрема, в Австрії, Німеччині, Польщі, Бельгії, Данії, США, і, зрештою, — в Україні.

До слова, днями Ізраїль, який одним із перших скасував карантин, але не поспішав відкривати кордони для держав із високим ризиком зараження коронавірусом та обмежував пересування своїх громадян, — зрештою дозволив поїздки до України!

Зменшення кількості хворих у ВООЗ пов’язують із пришвидшенням темпів вакцинаціх від COVID-19.

Причому кожна країна сама вирішує, як заохочувати людей до щеплення.

У Пакистані, де наразі вакцинувалися лише 1,4% населення, днями ввели покарання за відмову від щеплення!

Антивакцинаторам блокуватимуть мобільний зв’язок. Під окремі санкції підпадають держслужбовці — з 1 липня невакцинованих осіб позбавлятимуть зарплатні.

Нині лідери за найбільшою кількістю щеплень: британська заморська територія Гібралтар, Сейшели, Сан-Маріно, Бахрейн, Ізраїль, Чилі та Мальта.

Проте ВООЗ наголошує — однієї вакцинації наразі замало для стримування коронавірусу. І закликає весь світ мінімізувати контакти для якнайшвидшого завершення пандемії.

Вакцинація в Україні

А як просувається вакцинація від коронавірусу в Україні?

За вихідні 12-13 червня у 50 центрах масової вакцинації щепилися понад 31 тисяча українців.

Рекордсмени за кількількістю щеплень — Київ, Дніпро та Львів.

У центрах вакцинують тих, хто записався у додатку чи на сайті “Дія”, через контакт-центр МОЗ України чи у свого сімейного лікаря.

Хороша новина для жителів столиці — відтепер, не потрібно відстоювати чергу, аби щепитися.

Можна обрати зручний для вас день та час і записатися на сайті Helsi.me. Повідомляють у КМДА.

Вам надішлють СМС-повідомлення з підтвердженням запису.

Нині у центри масової вакцинації спрямовують китайський препарат CoronaVac.

Днями до України прибула й нова партія американської антиковідної вакцини Pfizer — понад 66 тисяч доз. Утім, цим препаратом щепитимуть не всіх, а лише людей з першого-третього етапів вакцинації COVID-19 за Дорожньою картою МОЗ України.

Про те, коли Україна отримає вакцину американської компанії Novavax, дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Росія штампує вакцини від коронавірусу.

Фото: Unsplash

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