Ефективні ліки від коронавірусу вже на підході? Що відомо про новий препарат

Все про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі.
В Україні за останній місяць смертність від COVID-19 зросла аж на 29%.
Про це повідомляє аналітик Євген Істребін.
Водночас за темпами вакцинації від коронавірусу, наша країна аж на 75 місці в світі.
По сусідству з країнами “третього світу” — В’єтнамом і Болівією.
Щеплення від коронавірусу необхідне з огляду ще й на нові більш небезпечні штами коронавірусу.
Чи ефективні проти “індійського” варіанту вірусу вакцини Pfizer і Moderna?
Невже зовсім скоро від коронавірусу з’являється ефективні ліки?
Нові симптоми
Фахівці вкотре повторюють: єдиний безпечний та ефективний спосіб захиститися від важкого перебігу коронавірусної хвороби і звести нанівець ризик смерті — отримати антиковідну вакцину.
Зволікання ж можуть коштувати занадто дорого.
Як і несвоєчасне звернення до лікаря в разі інфікування.
Індійські медики попереджають: коронавірусна хвороба може проявлятися геть нетиповими симптомами, як-от сильною сухістю в роті.Також по темі: Дітей будуть вакцинувати від коронавірусу? Чи безпечно це Антитіла не рятують? Чому люди хворіють на коронавірус повторно Четверта хвиля коронавірусу? Що чекає на Україну після травневих свят
Окрім того, ковідні пацієнти в Індії дедалі частіше скаржаться на кон’юнктивіт та втому.
При цьому температура тіла може й не підвищуватися.
Нагадаємо, так званими “класичними” проявами COVID-19 вважаються лихоманка, втрата нюху та смаку, біль у м’язах.
Та навіть якщо відчуваєте легке нездужання, краще звернутися до лікаря і в жодному разі не займатися самолікуванням.
Як йдеться у міжнародному рецензованому журналі PLOS One, інша інфекція — грибкова вона чи бактеріальна — у поєднанні з коронавірусом більше, ніж у 3 рази підвищує ризик смерті від COVID-19.
Коли з’являться ліки від коронавірусу?
Донедавна специфічної терапії для інфікованих коронавірусом не було.
Та днями Міжнародна група вчених при австралійському Університеті Гріффіта разом з американським медцентром із багатообіцяючою назвою “Місто Надії” повідомили про створення ліків від коронавірусу прямої дії.
В основі препарату — малі інтерферуючі РНК, які запаковані в ліпідні оболонки, жирові наночастинки.
Це молекули РНК, які здатні атакувати безпосередньо геном вірусу й заважати йому множитися в клітинах людського організму.
Окрім того, лікарський засіб можна зберігати протягом 12 місяців в звичайному холодильнику при 4 градусах за Цельсієм на противагу РНК-вакцинам, які, зазвичай, вимагають суперхолоду.
Препарат показав майже 100% ефективність, утім наразі лише на гризунах, зазначають розробники.
Та український вчений-біофізик Семен Єсилевський особливого оптимізму щодо випробувань препарату не поділяє.
Каже, що на тваринах працюють безліч перспективних препаратів, які провалюються під час тестувань на людях.
До того ж навіть якщо клінічні дослідження пройдуть вдало, австралійські ліки від коронавірусу потраплять на ринок не раніше 2023 року.
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Нагадаємо, раніше ми писали про індійський штам коронавірусу.
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