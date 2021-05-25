Ефективні ліки від коронавірусу вже на підході? Що відомо про новий препарат

Все про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі.

В Україні за останній місяць смертність від COVID-19 зросла аж на 29%.

Про це повідомляє аналітик Євген Істребін.

Водночас за темпами вакцинації від коронавірусу, наша країна аж на 75 місці в світі.

По сусідству з країнами “третього світу” — В’єтнамом і Болівією.

Щеплення від коронавірусу необхідне з огляду ще й на нові більш небезпечні штами коронавірусу.

Чи ефективні проти “індійського” варіанту вірусу вакцини Pfizer і Moderna?

Невже зовсім скоро від коронавірусу з’являється ефективні ліки?

Нові симптоми

Фахівці вкотре повторюють: єдиний безпечний та ефективний спосіб захиститися від важкого перебігу коронавірусної хвороби і звести нанівець ризик смерті — отримати антиковідну вакцину.

Зволікання ж можуть коштувати занадто дорого.

Як і несвоєчасне звернення до лікаря в разі інфікування.

Індійські медики попереджають: коронавірусна хвороба може проявлятися геть нетиповими симптомами, як-от сильною сухістю в роті.

Окрім того, ковідні пацієнти в Індії дедалі частіше скаржаться на кон’юнктивіт та втому.

При цьому температура тіла може й не підвищуватися.

Нагадаємо, так званими “класичними” проявами COVID-19 вважаються лихоманка, втрата нюху та смаку, біль у м’язах.

Та навіть якщо відчуваєте легке нездужання, краще звернутися до лікаря і в жодному разі не займатися самолікуванням.

Як йдеться у міжнародному рецензованому журналі PLOS One, інша інфекція — грибкова вона чи бактеріальна — у поєднанні з коронавірусом більше, ніж у 3 рази підвищує ризик смерті від COVID-19.

Коли з’являться ліки від коронавірусу?

Донедавна специфічної терапії для інфікованих коронавірусом не було.

Та днями Міжнародна група вчених при австралійському Університеті Гріффіта разом з американським медцентром із багатообіцяючою назвою “Місто Надії” повідомили про створення ліків від коронавірусу прямої дії.

В основі препарату — малі інтерферуючі РНК, які запаковані в ліпідні оболонки, жирові наночастинки.

Це молекули РНК, які здатні атакувати безпосередньо геном вірусу й заважати йому множитися в клітинах людського організму.

Окрім того, лікарський засіб можна зберігати протягом 12 місяців в звичайному холодильнику при 4 градусах за Цельсієм на противагу РНК-вакцинам, які, зазвичай, вимагають суперхолоду.

Препарат показав майже 100% ефективність, утім наразі лише на гризунах, зазначають розробники.

Та український вчений-біофізик Семен Єсилевський особливого оптимізму щодо випробувань препарату не поділяє.

Каже, що на тваринах працюють безліч перспективних препаратів, які провалюються під час тестувань на людях.

До того ж навіть якщо клінічні дослідження пройдуть вдало, австралійські ліки від коронавірусу потраплять на ринок не раніше 2023 року.

Більше новин про коронавірус дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про індійський штам коронавірусу.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.