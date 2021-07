Модні купальники 2021, які зроблять тебе королевою пляжу

Модні купальники літа 2021 – які вони? Ранок у Великому Місті зібрав головні пляжні тренди, які допоможуть тобі привертати захоплені погляди й почуватися справжньою королевою.

Повний гід по купальниках із фото – у нашому матеріалі.

Плавки з максимально відкритими стегнами – один із головних хітів пляжної моди ось уже кілька сезонів поспіль.

Причому, з кожним роком лінія талії піднімається все вище і вище, а перемичка між стегном і тулубом стає все тоншою.

Надвисокими вирізами обзавелися і злиті купальники.

У чому ж секрети популярності такої моделі? Усе просто. У ній талія стає візуально виразнішою, а ноги – довшими та стрункішими.

Купальник монокіні

Не знаєш, який купальник обрати – злитий чи роздільний? Тоді для тебе є чудове компромісне рішення – монокіні.

У цій моделі плавки і ліф з’єднані, але завдяки великим вирізам відкритих частин навіть більше, ніж прихованих під тканиною.

Тож якщо шукаєш купальник «два в одному» – саме монокіні стане для тебе ідеальним вибором.

Спортивний купальник дає можливість поєднати красу та свободу рухів.

У такому купальнику зручно буде не лише ніжитись під сонечком, але й активно проводити час.

У ньому буде максимально комфортно грати у пляжний волейбол, бадмінтон та у будь-які ігри на води.

Водночас ти виглядатимеш органічно та стильно.

Такий купальник чудово підійде і для пляжу, і для басейну.

У сезоні літо 2021 дизайнери вирішили прикрасити купальники кільцями.

Металеві і пластикові, яскраві та спокійного забарвлення, дрібні та широкі – у моді будь-які варіанти.

Кільця можуть з’єднувати половинки ліфу, частини купальника-монокіні або просто слугувати прикрасою.

Тож якщо хочеш бути у тренді – обов’язково приміряй цю модель.

Купальники з тропічним принтом створять атмосферу райського острова, навіть якщо ти відпочиватимеш на узбережжі Азовського чи Чорного моря.

Листя пальм і незвичайні тропічні квіти допоможуть тобі створити дійсно свіжий та оригінальний пляжний лук.

До речі, цей принт настільки самобутній, що гратиме першу скрипку в образі. Тому купальник може бути найпростішої моделі – зовсім без декору.

Бандо – одна з головних моделей купальників 2021.

Вона не має бретелей, тому дозволяє отримати ідеально рівну засмагу без білих смужок.

Тож якщо твоя основна мета – це рівномірний золотистий відтінок шкіри, обов’язково зверни увагу на купальник бандо.

Фото: Pexels

