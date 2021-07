Мінімалізм і акцент на плечі. Трендові сукні на літо 2021

Модні сукні на літо 2021 – які моделі підкорили наші серця в цьому сезоні.

Сукня – це максимально зручний предмет гардеробу. Коли вдягаєш спідницю, треба думати, із яким верхом її поєднати. А до сукні достатньо підібрати взуття та аксесуари – і завершений обра готовий.

А які саме сукні будуть у моді влітку 2021 – розповімо в матеріалі.

Елегантна сукня-піджак ідеально підійде як для офісу, так і для зустрічі з друзями.

Її характерна риса – наявність коміра, як у жакета чи тренча.

Цей фасон настільки самодостатній, що носити його можна навіть без аксесуарів.

Усе, що потрібно – босоніжки, туфлі-човники або масивні кросівки.

Мабуть, найпривабливіша сукня цього літа – з оголеними плечима.

Вона дозволяє створити грайливий та спокусливий образ, і водночас – уникнути зайвої відвертості.

Така сукня надасть легкості та жіночності. І точно підніме тобі настрій.

У теплу пору року в тренді традиційно опиняються сукні з флористичним принтом.

Цьогоріч дизайнери радять звернути увагу не на величезні бутони, а на дрібні польові квіти.

Таку сукню оцінять романтичні натури, які хочуть виглядати ніжно, гармонійно і справді по-літньому.

На піку популярності й базові мінімалістичні сукні, у дизайні яких немає нічого зайвого.

Однотонний колір, простий крій та цілковита відсутність декору зроблять роблять такі сукні справді універсальними.

Залежно від підібраних аксесуарів, ти можеш зробити свій лук як класичним або зухвалим, ніжним або агресивним.

Доповни мінімалістичну сукню черевиками-човниками, клатчем і тендітними золотими прикрасами – і вирушай у ній на званий вечір.

Або поєднай із масивними кросівками, яскравими браслетами та рюкзаком – і вирушай на прогулянку.

Масивні рукава-ліхтарики акцентують увагу на верхній частині сукні та підкреслюють стрункість силуету.

Намагайся вибирати моделі вільного крою.

Вони добре виглядають на будь-якій фігурі. А модні рукава відволікають увагу від усіх недоліків.

Чудова нагода показати засмаглі ніжки! Цього літа довжина міні знову повертається на модний Олімп.

Тож якщо у тебе на верхній полиці шафу залишилася така сукня – сміливо діставай її звідти!

А якщо немає – ти знаєш, що шукати у магазині.

Фото: Pexels

