Притомилася. Леся Нікітюк розповіла, як заснула прямо в гримерці

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як заснула в гримерці.
Народна улюблениця опублікувала відповідне відео у своєму інстаграмі.
Вчора в гримерці заснула… прям як колись на парах в універі. Зрозуміла, що пора на відпочинок, бо трендец мені! – підписала пост Леся.
Проблему Нікітюк вирішила миттєво.
Зараз телеведуча відновлює сили в Туреччині.
Світлинами з відпустки зірка ділиться у своєму блозі.Також по темі: Скоро весілля? Притула напророкував заміжжя Лесі Нікітюк Леся Нікітюк і коні. Чим дивують зірки у своєму Instagram Леся Нікітюк ледь не розтрощила собі чоло через челендж?
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про жартівливе фото Лесі Нікітюк.
Фото: lesia_nikituk