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ICTV Ранок 28.05.2021 19:15
28.05.2021 19:15
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Притомилася. Леся Нікітюк розповіла, як заснула прямо в гримерці


Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як заснула в гримерці. 

Народна улюблениця опублікувала відповідне відео у своєму інстаграмі.

Вчора в гримерці заснула… прям як колись на парах в універі. Зрозуміла, що пора на відпочинок, бо трендец мені! – підписала пост Леся.

Проблему Нікітюк вирішила миттєво.

Зараз телеведуча відновлює сили в Туреччині.

Світлинами з відпустки зірка ділиться у своєму блозі.

Також по темі: Скоро весілля? Притула напророкував заміжжя Лесі Нікітюк Леся Нікітюк і коні. Чим дивують зірки у своєму Instagram Леся Нікітюк ледь не розтрощила собі чоло через челендж?

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Нагадаємо, раніше ми писали про жартівливе фото Лесі Нікітюк.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк
28.05.2021 19:15



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