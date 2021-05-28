Притомилася. Леся Нікітюк розповіла, як заснула прямо в гримерці

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як заснула в гримерці.

Народна улюблениця опублікувала відповідне відео у своєму інстаграмі.

Вчора в гримерці заснула… прям як колись на парах в універі. Зрозуміла, що пора на відпочинок, бо трендец мені! – підписала пост Леся.

Проблему Нікітюк вирішила миттєво.

Зараз телеведуча відновлює сили в Туреччині.

Світлинами з відпустки зірка ділиться у своєму блозі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про жартівливе фото Лесі Нікітюк.

Фото: lesia_nikituk

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