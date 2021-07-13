Канадці довго не живуть в одній квартирі? Чому

Українка про нерухомість у Канаді.
Кленовий сироп, прем’єр-міністр, який носить кумедні шкарпетки і дуже рівна лінія кордону з США – мова піде про Канаду.
Українська емігрантка Анна вже два роки проживає у цій країніі. І сьогодні вона розповість про тутешню процедуру придбання житла:
Чи може людина з туристичною візою обзавестися канадською нерухомістю?
Чому не варто продавати житло, в якому прожив менше 9 місяців?
Та чому канадці постійно переїжджають з місця на місце?
Особливості нерухомості в Канаді
Придбати власні квадратні метри в Канаді майже не проблема.
Навіть, каже Анна, якщо ти іноземець і в країну приїхав погуляти.
За спостереженнями українки, часто іноземці в канадську нерухомість вкладаються так би мовити на перспективу.
Наприклад для того, щоб в майбутньому туди переїхали їхні діти.Також по темі: Мексика небезпечна для життя? Емігрантка про плюси і мінуси Латинської Америки Скільки коштує житло на Тайвані? Розповідає українська емігрантка Імена в Еквадорі: українська емігрантка розповіла цікаві факти
Нерухомість в Канаді недешева, тому часто її беруть в іпотеку.
Перший внесок – обов’язковий.
Чим дорожче житло – тим більший відсоток треба заплатити від його вартості. Анна розповідає:
Якщо будинок коштує від мільйона доларів і вище, то обов’язковий мінімум складає 20% від вартості. Якщо ж нижче, то 5%.
Житло в Канаді — справа не довговічна?
Якщо в Україні людина придбала житло – то найчастіше це надовго.
В Канаді ж зовсім не так. Анна каже, що в своїй більшості канадці не прив’язуються до одного місця, і це йде їм на руку:
Наші друзі нещодавно купили житло за 700 тисяч долларів. А зараз ціна виросла на 200 тисяч.
Це часта практика в Канаді, коли людина купує собі будинок чи квартиру, чекає поки ціна на житло виросте і швиденько перепродає.
Схема нескладна, вигідна і найчастіше навіть не оподатковується, щоправда для цього треба виконати певні умови.
Які саме?
Дивіться у нашій рубриці “Емігранти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про закони оренди в Канаді.
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