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ICTV Ранок 13.07.2021 18:00
13.07.2021 18:00
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Канадці довго не живуть в одній квартирі? Чому


Українка про нерухомість у Канаді.

Кленовий сироп, прем’єр-міністр, який носить кумедні шкарпетки і дуже рівна лінія кордону з США – мова піде про Канаду.

Українська емігрантка Анна вже два роки проживає у цій країніі. І сьогодні вона розповість про тутешню процедуру придбання житла:

Чи може людина з туристичною візою обзавестися канадською нерухомістю?

Чому не варто продавати житло, в якому прожив менше 9 місяців?

Та чому канадці постійно переїжджають з місця на місце?

Особливості нерухомості в Канаді

Придбати власні квадратні метри в Канаді майже не проблема.

Навіть, каже Анна,  якщо ти іноземець і в країну приїхав погуляти.

За спостереженнями українки, часто іноземці в канадську нерухомість вкладаються так би мовити на перспективу.

Наприклад для того, щоб в майбутньому туди переїхали їхні діти.

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Нерухомість в Канаді недешева, тому часто її беруть в іпотеку.

Перший внесок – обов’язковий.

Чим дорожче житло – тим більший відсоток треба заплатити від його вартості. Анна розповідає:

Якщо будинок коштує від мільйона доларів і вище, то обов’язковий мінімум складає 20% від вартості. Якщо ж нижче, то 5%.

Житло в Канаді — справа не довговічна?

Якщо в Україні людина придбала житло – то найчастіше це надовго.

В Канаді ж зовсім не так. Анна каже, що в своїй більшості канадці не прив’язуються до одного місця, і це йде їм на руку:

Наші друзі нещодавно купили житло за 700 тисяч долларів. А зараз ціна виросла на 200 тисяч.

Це часта практика в Канаді, коли  людина купує собі будинок чи квартиру, чекає поки ціна на житло виросте і швиденько перепродає.

Схема нескладна, вигідна і найчастіше навіть не оподатковується, щоправда для цього треба виконати певні умови.

Які саме?

Дивіться у нашій рубриці “Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про закони оренди в Канаді.

Фото: Unsplash

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Теги: емігранти, Канада, Нерухомість
13.07.2021 18:00



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