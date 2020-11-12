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ICTV / Ранок / Скільки коштує житло на Тайвані? Розповідає українська емігрантка / 12.11.2020 14:20
12.11.2020 14:20
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Скільки коштує житло на Тайвані? Розповідає українська емігрантка


Українка Яна вже декілька років живе на Тайвані. Вона розкаже, як і за скільки можна орендувати житло на цьому острові.

Українка Яна для еміграції обрала дуже незвичне та екзотичне місце. Дівчина заміжня за тайванцем, їх україно-тайванська лав-сторі почалася не в Україні та не на Тайвані, а в третій країні, у В’єтнамі.

Сьогодні Яна розкаже, чому тайванські орендодавці не здають квартири на декілька місяців? Чому квадратний метр землі в країні може коштувати, як оренда квартиру в Києві? І заради якого придбання тайванці вплутуються у кредити на 10 років?

Оренда житла на Тайвані

Орендувати житло на Тайвані для іноземця – зовсім не проблема. Яна переконує, що жодної дискримінації, щодо «наші/не наші», як інколи це буває в інших країнах, на Тайвані немає.

– Дуже важливим є те, що у вас у паспорті є віза – вид на житло тобто якісь офіційні документи, які підтверджують ваше знаходження на Тайвані. Тут немає такого, що ти іноземець – і тобі не здадуть житло або не поселять до готелю. Я знаю, що в деяких країна є таке – я чула про це на Тайвані з цим абсолютно немає проблем.

Проблема є хіба в тому, що якщо іноземець планує побути на Тайвані півроку, то винайняти житло на цей же термін йому навряд чи вдасться.

– Якщо хочеш зняти житло, то мінімально треба заключати контракт на один рік  – тут не можна орендувати житло на кілька місяців. Потрібно платити задаток на один-два місяці, і потім кожен місяць орендну плату виплачувати. А завдаток повертається по закінченню контракту, – каже Яна.

Щодо ринку оренди, то на Тайвані він не бідний, на будь-який смак і гаманець, каже Яна. Здають квартири з меблями, і без. В стареньких житлових комплексах, і в нових, де окрім як за дах над головою орендатор ще платить за охорону, басейни та тренажерні зали. Будинки теж здають.

– Наприклад, будинок у три поверхи та повністю мебльований коштуватиме тут 1000 доларів на місяць. Це середнього класу будинок – не старий і новий, з середнім класом меблів усередині, – розповідає дівчина.

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Скільки коштує купити житло на Тайвані?

Якщо з тайванською орендою все більш менш зрозуміло, то придбання власних квадратних метрів на Тайвані – це справжній стрес для середньостатистичного гаманця. Ціни на деякі земельні ділянки настільки високі, що здається: там точно мають бути поклажі нафти або золота.

– Це пов’язано з тим що острів маленький, а людей багато. Наприклад, у місцевості в якій ми знаходимося, ціна за один метр квадратний – від 10 тисяч доларів до 30 тис. доларів

Як же можна придбати власне житло на Тайвані?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Естонія стала “електронною державою”.

Фото: Unsplash

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Теги: емігранти, подорожі, ТАЙВАНЬ
12.11.2020 14:20



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