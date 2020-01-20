Чому Джулія Робертс вихваляє оливкову олію: секрети краси голлівудської акторки

Джулія Робертс навіть у 52 виглядає приголомшливо. Ранок у Великому Місті відшукав для тебе секрети краси голлівудської акторки. Дивися нижче.

Секрети краси Джулії Робертс

Шкіра

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts) 25 Лют 2019 р. о 7:32 PST



Зірка ретельно дбає про свою шкіру. Адже всі знають, що з віком вона стає гіршою, з’являються зморшки та сухість.

Тому, аби її вберегти, Джулія Робертс використовує оливкову олію. Акторка щоразу додає її у крем і таким чином зволожує та живить шкіру обличчя.

А щоб захиститись від UV-променів, зірка наносить на тіло сонцезахисний крем.

Джулія Робертс має ще одну хорошу звичку. Перед тим, як вийти на червону доріжку в босоніжках, зірка проводить вдома процедуру для ніг.

Вона змащує на ніч стопи оливковою олією та одягає шкарпетки. Зірка запевняє, що це робить ноги м’якими.

Спорт

Голлівудська акторка приділяє вдосталь часу для спорту.

Вона бігає, ходить на степ-аеробіку, а ще займається на водних лижах.

Зірка вважає, що недоречно сидіти на місці, коли є чим ходити.

Зуби

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts) 24 Жов 2018 р. о 10:08 PDT



Ви лише подивіться на посмішку Джулії Робертс.

Вона виглядає ідеально не лише через те, що часто ходить до стоматолога, але й чистить зуби не так, як усі.

Для прикладу, акторка використовує подрібнену полуницю та пасту із фтором.

Їжа

Голлівудська акторка ніколи не пропускає сніданок, адже вважає, що саме він є найголовнішим у щоденному раціоні.

Якщо добре снідати, то шлунок буде почуватися чудово протягом дня, до того ж буде більше енергії на різні справи.

Чоловіки

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts) 15 Жов 2018 р. о 7:39 PDT

Саме так – чоловіки! Голлівудська акторка Джулія Робертс вибирає для спілкування лише найкращих.

Адже, коли жінка ходить поруч із тим, біля кого приємно перебувати, то душа частіше бажатиме змінюватись у кращий бік.

Тепер ти знаєш, які секрети використовує Джулія Роберт, щоб залишатися привабливою в будь-якому віці. Користуйся нашими порадами і знай, що ти найкраща.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Анджеліни Джолі, що зірка робить, аби залишатися привабливою.

Алла Гичка

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