Секрети краси Пенелопи Крус – як у 47 виглядати на 30

Секрети краси та молодості Пенелопи Крус – як у зірки виходить виглядати на 30 років у віці за 45.

Ідеальне обличчя і тіло Пенелопи Крус – результат не пластичних операцій, а хороших генів і невпинної роботи над собою.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 головних б’юті-секретів гарячої іспанської красуні.

Пенелопа Крус ненавидить виснажливі дієти. Як справжня іспанка, вона любить смачну та корисну середземноморську їжу. Тож в її раціоні багато фруктів, овочів, зелені та морепродуктів.

Салати зірка заправляє великою кількістю оливкової олії, яка робить шкіру пружною.

Алкоголю майже не вживає, втім іноді може дозволити собі келих червоного вина.

Якщо ж потрібно швидко схуднути, Пенелопа починає їсти не рідше, а, навпаки, частіше. Вона переходить на шестиразове харчування, яке включає три основні прийоми їжі і три корисні перекуси.

Також зірка радить слідкувати за балансом білків, жирів і «здорових» вуглеводів у раціоні: вони мають розподілятися у співвідношенні 1:1:2.

На відміну від зіркових колег, Пенелопа Крус не робила пластичних операцій, бо хоче залишатися природною.

Причому, акторка користується не тільки дорогими кремами, а й дарами природи.

Крус використовує маску з перепелиних яєць, м’якоті манго, кленового сиропу, кави та кориці. Суміш вона наносить на шкіру обличчя круговими рухами, злегка втирає та залишає на 20 хвилин.

Підтримувати фігуру в ідеальній формі Пенелопі допомагає бікрам-йога.

Під час заняття вправи виконуються в сауні або лазні при високій температурі.

«Гаряча йога сильно змінила моє тіло. Якщо захочете спробувати, готуйтеся до того, що доведеться неабияк попітніти. Одне заняття триває півтори години: після першої години стає легше, і в решту 30 хвилин відкривається друге дихання. До того, як я почала займатися йогою, моє тіло було млявим – тепер я сповнена енергії, і це справжнє диво», –розповіла Круз одному з глянцевих видань.

Іспанська красуня впевнена: найкращий догляд за собою для жінки – це сон.

Тому вона намагається спати не менше 8 годин. А іноді може дозволити собі не вставати з ліжка цілісінький день!

Пенелопа зізнається, що головний секрет краси вона отримала в дитинстві від своєї матері: вчасно лягати спати і їсти якомога більше овочів.

«Я страшенно злилася на неї, але тепер розумію, що те ж саме говорю своїм дітям», – поділилася Крус.

Зірка впевнена: парфюм – це візитна карточка жінки, тож часто його міняти – не варто. В ідеалі – це має бути один аромат мало не на все життя.

У Пенелопи – це духи Lancome Tresor. У цей аромат вона закохалася ще в юності, коли батьки подарували їй його на одне зі свят.

