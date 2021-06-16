Життя на широку ногу. Приходько показала будинок і пояснила, чому не економить – Зіркова скарбничка

“Я транжира, я не знаю. За цим слідкує чоловік”, — так Анастасія Приходько відповіла на запитання про те, у скільки обходиться життя в заміському будинку.

Заслужена артистка України показала телеведучій Олександрі Кучеренко свій маєток.

В гості до відомих українців телеведуча ходить не сама — а з лічильником економії.

Цього разу вона з’ясувала: Анастасія Приходько зовсім не любить економити.

Співачка разом із чоловіком та трьома дітьми мешкає у великому будинку на 200 квадратних метрів. Прибрати таку площу коштує 2 тисячі гривень. Щоправда, Приходько здебільшого робить це сама.

За словами артистки, на місяць для комфортного життя її сім’я потребує близько 2 тисяч долларів.

Найбільше витрачаємо на їжу. Півтори тисячі гривень іде на 3-4 дні.

Приходько розповіла, що, коли справа доходить до продуктів харчування, то на цінники вона не дивиться.

У холодильнику Анастасії знайшлися червона ікра, мідії, аргентинські креветки, лосось та індичка.

Проте, все ж, на дечому сім’я артистки економить:

Чоловік порадив купити лед-лампи. З ними за світло ми платимо 300 гривень на місяць.

Чи сортує Приходько сміття? Скільки витрачає на ін’єкції краси? Та головне — як її оцінив лічильник економії?

Дивіться у нашій новій рубриці “Зіркова скарбничка”.

Нагадаємо, раніше Олександра Кучеренко була в гостях у Євгена Клопотенка.

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