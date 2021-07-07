Чому Ольга Фреймут не повернеться у Ревізор – ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“На біс успіх “Ревізору” не повторити. Тому я залишу його в спогадах”.
Про це телеведуча Ольга Фреймут сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
Вона також зізналась Олександрі Кучеренко, що, якби довелося обирати між “Ревізором” та “Інспектором Фреймут”, то вибрала б останній.
На запитання про те, коли ж повернеться на телебачення, зірка відповіла:
Думаю, не повернуся. Останнім часом не подобаюся собі в кадрі.
Ольга Фреймут зазначила, що досі не переборола комплекс некрасивого тіла.
А якби могла щось змінити в собі, то це було б те, як вона звучить:
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Я б хотіла собі впевнений і солідний голос.
Справедива, охайна, стервозна.
Такими трьома прикметниками може описати себе Ольга.
До речі, про охайність. Саме на етикеті вона зараз заробляє найбільше.
На запитання про те, кому з українських політиків радила б сходити на свій курс, Фреймут відповіла:
З паном Тищенком я попрацювала б над ораторським мистецтвом. Я б його просто просила мовчати.
У якій ситуації Ольга Фреймут може порушити етикет, який найбільший гонорар отримувала за корпоратив і що вміє краще за всіх – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рубриці “33 за 3” інтерв’ю дав Володимир Остапчук.
Фото: freimutolia