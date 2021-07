Чому Ольга Фреймут не повернеться у Ревізор – ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“На біс успіх “Ревізору” не повторити. Тому я залишу його в спогадах”.

Про це телеведуча Ольга Фреймут сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Вона також зізналась Олександрі Кучеренко, що, якби довелося обирати між “Ревізором” та “Інспектором Фреймут”, то вибрала б останній.

На запитання про те, коли ж повернеться на телебачення, зірка відповіла:

Ольга Фреймут зазначила, що досі не переборола комплекс некрасивого тіла.

А якби могла щось змінити в собі, то це було б те, як вона звучить:

Такими трьома прикметниками може описати себе Ольга.

До речі, про охайність. Саме на етикеті вона зараз заробляє найбільше.

На запитання про те, кому з українських політиків радила б сходити на свій курс, Фреймут відповіла:

У якій ситуації Ольга Фреймут може порушити етикет, який найбільший гонорар отримувала за корпоратив і що вміє краще за всіх – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: freimutolia

