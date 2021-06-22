Дорогий шопінг і порожній холодильник. Як живе голова “Голосу” Кіра Рудик — Зіркова скарбничка

“Мені здається, це вже стандарт якості — мати усюди енергоефективні лампочки” — так голова партії “Голос” Кіра Рудик пояснила, як їй вдається заощаджувати.

Про це депутатка розповіла телеведучій Олександрі Кучеренко під час екскурсії своїм будинком.

В гості до відомих українців телеведуча ходить не сама — а з лічильником економії.

Цього разу вона з’ясувала: хоч Кіра Рудик і може витратити кругленьку суму на шопінг, але загалом є економною людиною.

Політик орендує дім площею 250 квадратних метрів за тисячу двісті доларів на місяць.

За комунальні послуги платить близько шести тисяч гривень.

Рудик дещо заощаджує на газі. За її словами, це легко зробити, змінивши постачальника.

У будинку немає батарей. Голова “Голосу” каже, що опалює житло теплою підлогою.

У тих приміщеннях, якими користуються найменше, нардеп виставляє мінімальну температуру.

А ось у холодильнику політика майже порожньо.

“Я дотримуюся правильного харчування, і найлегше це робити, коли ти замовляєш їжу”, — пояснила Рудик.

На це у неї йде 2100 гривень на тиждень.

Рудик зізнається, що більше коштів витрачає все ж не на комунальні, а на шопінг.

Найдорожча річ у її гардеробі — піджак, який вона придбала в Чехії за близько тисячу євро.

У скільки Кірі Рудик обходиться утримання автівки? Чи багато кубометрів води витрачає?

Дивіться у нашій новій рубриці “Зіркова скарбничка”.

Нагадаємо, раніше Кіра Рудик дала інтерв’ю у рубриці 33 за 3.

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