Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 22.06.2021 12:00
22.06.2021 12:00
Поділитися

Дорогий шопінг і порожній холодильник. Як живе голова “Голосу” Кіра Рудик — Зіркова скарбничка


“Мені здається, це вже стандарт якості — мати усюди енергоефективні лампочки” — так голова партії “Голос” Кіра Рудик пояснила, як їй вдається заощаджувати. 

Про це депутатка розповіла телеведучій Олександрі Кучеренко під час екскурсії своїм будинком.

В гості до відомих українців телеведуча ходить не сама — а з лічильником економії.

Цього разу вона з’ясувала: хоч Кіра Рудик і може витратити кругленьку суму на шопінг, але загалом є економною людиною.

Політик орендує дім площею 250 квадратних метрів за тисячу двісті доларів на місяць.

За комунальні послуги платить близько шести тисяч гривень.

Рудик дещо заощаджує на газі. За її словами, це легко зробити, змінивши постачальника.

Також по темі: Життя на широку ногу. Приходько показала будинок і пояснила, чому не економить – Зіркова скарбничка В гостях у Клопотенка. Як живе і на чому економить шеф-кухар – Зіркова скарбничка з Олександрою Кучеренко Сергій Рахманін розповів, що вважає найбільшою помилкою Зеленського: інтерв'ю | 33 за 3

У будинку немає батарей. Голова “Голосу” каже, що опалює житло теплою підлогою.

У тих приміщеннях, якими користуються найменше, нардеп виставляє мінімальну температуру.

А ось у холодильнику політика майже порожньо.

“Я дотримуюся правильного харчування, і найлегше це робити, коли ти замовляєш їжу”, — пояснила Рудик.

На це у неї йде 2100 гривень на тиждень.

Рудик зізнається, що більше коштів витрачає все ж не на комунальні, а на шопінг.

Найдорожча річ у її гардеробі — піджак, який вона придбала в Чехії за близько тисячу євро.

У скільки Кірі Рудик обходиться утримання автівки? Чи багато кубометрів води витрачає?

Дивіться у нашій новій рубриці “Зіркова скарбничка”.

Нагадаємо, раніше Кіра Рудик дала інтерв’ю у рубриці 33 за 3.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Зіркова скарбничка, Олександра Кучеренко
22.06.2021 12:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати