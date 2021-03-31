Як схуднути в талії за тиждень? Виконуючи цю вправу щодня по одній хвилині, вже за 7 днів ти гарантовано втратиш 2 зайвих сантиметри.

А називається ця вправа – планка. Саме вона одночасно зміцнює м’язи преса і спини, що забезпечує ідеальну поставу.

Як правильно виконувати планку?

По-перше, намагайся напружувати не тільки прес і м’язи спини, але й м’язи ніг і сідниць. Тільки так можливо зберегти пряму лінію від плечей до п’ят, що в свою чергу підвищить ефективність вправи.

По-друге, не прогинайся в хребті, бо в цьому випадку навантаження на хребет зростає, а на прес – знижується.

По-третє, не піднімай голову і не відривай погляд від підлоги, щоб не перевантажувати шию.

Які м’язи задіяні під час планки

Тільки уяви, у цій вправі задіяні: прямий, зовнішній косий, внутрішній косий та поперечний м’язи живота, а також розгиначі хребта.

Отож, плаский животик із планкою тобі точно забезпечений!

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Ну що, спробувала зробити і у тебе затряслося все тіло? Це хороший знак. Це значить, що жир навколо талії ефективно спалюється. Головне – продовжуй далі в тому ж дусі!

Запевняємо: всього одна хвилинка в день – і ти побачите результат уже через тиждень.

Як правильно робити планку – відео

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