Кінофестиваль у Каннах 2021: найяскравіші образи зірок з Червоної доріжки

У Франції відкрився перенесений з травня на липень 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль.

Зірки, які неабияк скучили за Червоними доріжками, прибули у Канни не лише позмагатись за Пальмову гілку, а й похизуватись своїми стильними образами.

Ранок у Великому Місті зібрав найкрасивіші луки, які сьогодні обговорює весь світ.

44-річна американська акторка Джессіка Честейн з’явилась на урочистій церемонії у дуже розкішному вбранні.

Чорна кутюрна сукня Christian Dior, прикраси Chopard та доречний макіяж з акцентом на губи.

Одним словом — королева!

Супермодель Белла Хадід теж не відстає.

Вона прийшла на килимову доріжку у білій вінтажній сукні Jean Paul Gaultier із чорною прозорою вуаллю.

А довершила свій образ розкішними діамантами.

А от південноамериканська модель, екс-“ангел” Victoriaʼs Secret вирішила не обмежувати себе сукнею.

Вона зʼявилася на червоній доріжці в ультрамодному комбінезоні Etro тілесного кольору, з глибоким декольте.

Таке розмаїття стразів та блиску неодмінно перегукується з атмосферою 70-х.

Виконавиця головної ролі у фільмі “Аннетт”, що відкривав кінофестиваль, Маріон Котіяр теж неабияк мерехтіла під спалахами камер.

Вона для церемонії обрала срібну сукну Chanel з відкритим плечем.

Масивна сережка на одне вухо теж привернула увагу модниць з усього світу.

Не змогла відмовитись від стразів і колишня перша леді Франції, співачка та модель Карла Бруні.

Обтисла синьо-срібна сукня від Celine та сріблясті босоніжки на високих підборах створили вибухову суміш!

Не можна пройти повз найяскравіший образ урочистої церемонії. Принаймні, за кольором.

Оскароносна англійська акторка Гелен Міррен позувала на червоній доріжці в елегантній жовтій сукні від Dolce & Gabbana.

А намисто зірки скидалося на королівську діадему.

А от дворазова володарка кінопремії “Оскар”, американська акторка Джоді Фостер зробила ставку на мінімалізм.

Її біла сукня від Givenchy у поєднанні із золотистими туфлями теж виглядала неперевершено.

Фото: Getty Images

