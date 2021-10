Здається, що божеволієш? Що таке газлайтинг і як йому протистояти – думка психотерапевта

Як розпізнати і знешкодити вплив газлайтерів: поради психолога.

Він втягує тебе в гру з вправним маніпулятором і тримає у ній доти, доки ти засумніваєшся у власній адекватності та розсудливості і впадеш у повний відчай…

Ні — ми не збираємось розповідати тобі лякалку на ніч. Просто хочемо поговорити про один з основних елементів психологічного тиску під назвою газлайтинг.

Якщо ти вважаєш, що подібне промивання мізків тобі не грозить, то зауваж — аб’юзивна поведінка такого типу може виникати не лише в романтичних, а й у дружніх, родинних та ділових стосунках.

У цьому непростому питанні нам допоміг розібратися психотерапевт, засновник психологічного методу “Психотерапія Потенціалу”, ведучий на радіо НВ Роман Мельниченко.

Усе, що потрібно знати про газлайтинг — читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Як було сказано вище, газлайтинг — це різновид витонченого психологічного насильства, застосовуваного навмисно протягом тривалого часу.

Його метою є змусити людину засумніватися в адекватності власного сприйняття дійсності, втратити зв’язок з реальністю, зневіритися у собі та зануритись у повний відчай.

Сам термін походить від назви британської п’єси, а й згодом і її оскароносної екранізації “Газове світло”.

Головний герой фільму хотів запроторити дружину в божевільню, тож робив усе можливе, щоб вона сама повірила у наявність галюцинацій.

Фото: IMDb

На жаль, газлайтинг трапляється не лише у фільмах.

За словами психотерапевта Романа Мельниченка, він є доволі поширеною формою спілкування.

Те, що ніхто не намагається нав’язати тобі божевілля, зовсім не означає, що ти не потерпаєш від впливу газлайтера.

До цього типу аб’юзу можна віднести всі форми приниження та домінування над психологічно слабшою людиною.

Маніпулятори полюбляюють:

У своїх закидах, щоб досадити болючіше, агресори як правило, апелюють до того, що людина не в змозі змінити – до віку, статі, походження та фізіологічних особливостей.

Добре, ми вже знаємо, що газлайтинг — це не лише про насилля у романтичних стосунках.

Він може трапитись у всіх сферах нашого життя — від батьків, що маніпулюють дітьми, до колег, які шепочуться за спиною.

Тепер виникає логічне запитання — “чому?”.

Причини газлайтингу можуть бути найбільш різноманітні, проте Роман Мельниченко виділив дві найбільш поширених:

Найчастіше жертвами газлайтерів стають або м’які люди, які не в силі себе захистити, або співзалежні особистості.

Останні як правило походять із сімей, де така форма спілкування є звичною, тож часто можуть навіть не усвідомлювати, що піддаються впливу газлайтера.

Найчастіше без допомоги психотерапевта, вийти із співзалежних стосунків практично нереально.

Людині, яка хоче вийти з впливу газлайтера, потрібно працювати над:

Якщо самостійно це зробити не вдається, варто звернутись за допомогою психотерапевта.

А як же бути із тим газлайтером?

За словами Романа Мельниченка, у більшості випадків такі люди не змінюються, тому:

а) якщо психологічний тиск на вас здійснює родич чи колега, із ним слід тримати фізичну дистанцію;

б) якщо ж агресором виступає ваш партнер чи друг, то завершуйте ці стосунки.

І додає: залишатись із газлайтером можна лише тоді, коли він усвідомить свою проблему, щиро захоче змінитись і старанно працюватиме над цим із психотерапевтом.

Це буде не швидко, але цілком можливо, — каже наостанок пан Мельниченко.

Ми ж побажаємо тобі твердої віри в себе, високої самооцінки та залізної самоповаги.

Фото: Pexels

