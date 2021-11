Як зрозуміти, що тобою маніпулюють: 7 ознак психологічної агресії

Як зрозуміти, що тобою маніпулюють?

Усі ми, хоч раз маніпулювали.

І перед тим, як ти почнеш сперечатися із цією тезою, пригадай себе у дитинстві.

Невже ти ніколи правдами й неправдами не виманював(-ла) у батьків улюблені ласощі?

То от, поки одні забули про ті хитрощі, інші взяли їх на озброєння як єдиний спосіб для досягнення своїх цілей.

Маніпуляторів не просто розпізнати. Вони вміло маскуються під люблячого супутника, турботливу подругу чи люб’язного колегу.

Але з турботою про твої почуття вирішив розповісти, як розгледіти вплив заради вигоди.

Улюблена зброя маніпулятора — надмірні лестощі.

Перш, ніж попросити про допомогу, вони сто разів повторять про твоє добре серце.

У більшості випадків жертва не захоче падати в очах того, хто вважає її такою хорошою і прекрасною людиною.

А маніпулятор цим із радістю скористається, взявши в тебе кругленьку суму, списавши на іспиті чи зрадивши з іншою.

О, без цього пункту маніпулятору не впоратися.

Тому приготуйся до нав’язаного почуття неправоти, постійних докорів сумління і регулярних вибачень. Звісно ж, із твого боку.

Маніпулятори завжди підштовхують жертву до швидких дій на емоціях.

Вони дають вам обмежений час на обдумування, просять сказати перше, що прийшло в голову, і всіляко провокують на прийняття поспішних рішень.

Що менше у жертви часу на усвідомлення ситуації, то швидше своєї цілі досягне маніпулятор.

Переведення стрілок і уникання розмови — ще один ефективний прийом психологічного агресора.

Він обов’язково приховає це під турботу про твій емоційний стан або ж почне нападати, відчайдушно намагаючись захиститися.

Маніпулятори не люблять, коли на них дивляться, як на психологічних агресорів.

Хіба таким поспівчуваєш і віддаси останню сорочку?

Саме тому вони завжди вдають із себе жертву, якій винен увесь світ.

Якщо ти комплексуєш через брак сміливості, маніпулятор обов’язково нагадає тобі про це у найвідповідальніший момент в образливій формі.

І щосили тиснутиме на усі можливі кнопки, щоб самоствердитися за твій рахунок.

Буває таке, що після спілкування з якоюсь людиною, відчуваєш себе вичавленим лимоном.

Вся справа в тому, що маніпулятори люблять перекладати свій поганий настрій на інших.

Коли навколо них — суцільний негатив, то неодмінно так має бути у всіх решта.

Маніпуляції трапляються з нами на кожному кроці. Навіть у супермаркеті.

Фото: Pexels

