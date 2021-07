Накидки, банти та багато блиску: модні весільні сукні 2021

Весільні сукні 2021: огляд головних модних трендів.

Поки одні не надають цьому дню великого значення, інші мріють про свою романтичну казку ще з ранньої юності.

Та як би там не було, весілля для всіх є однією з найважливіших подій у житті.

І незважаючи на пандемію, весільному сезону 2021 — бути. Отже, саме час підбирати вбрання.

Ранок у Великому Місті розуміє, що навіть у камерному колі найближчих кожна наречена хоче відчувати себе королевою, тож вирішив із цим допомогти.

Простота та невибагливість залишається одним із головних трендів 2021.

Особливо актуальними є сукні на м’якій та еластичній тканині креп, що просто створена для мінімалістичних образів.

А ще у моді зараз сукні міні. Вони ідеально впишуться у невеличке весілля, яке в умовах пандемії коронавірусу стало мейнстрімом.

Якщо весь цей мінімалізм — зовсім не твоє, а душа прагне масштабу та епатажності, не засмучуйся — варіанти є!

Один з неординарних трендів 2021 серед весільних суконь – вкорочена спереду спідниця-малетт.

З нею ти точно виглядатимеш дуже стильно й сучасно.

Із багатошаровістю твоя сукня набуде богемного вигляду.

Якщо раніше дизайнери надавали сукням драматичного ефекту з допомогою довгих шлейфів, то зараз підхід трішки змінився.

У 2021 році увага зупинилась на накидках.

Цей ніжний елемент сукні навряд чи тебе зігріє, проте точно подарує вигляд справжньої королеви.

Оголені плечі звісно завжди залишаються в тренді, але якщо раптом тобі захочеться чогось цікавішого, розглянь цей варіант.

Натхненні стилем 80-х, дизайнери досхочу погрались із рукавами у весільних сукнях 2021 року.

Тут довгі і вкорочені, об’ємні та знімні.

Обирай, що тобі до смаку, все одно виглядатиме ефектно!

Вишивка та мерехтіння на вишуканій тканині ніколи не втратять своєї актуальності.

А цього сезону дизайнери взагалі з головою занурились у розкішну епоху джазу 1920-их, коли блистіло без перебільшень все.

Вінтажна розкіш прекрасно впишеться у твій весільний образ.

Хочеш поєднати у своєму весільному образі звабливість та ніжність?

Нічого не впорається із цим завданням так добре, як вставки із прозорої сіточки.

Цьогоріч дизайнери розмістили їх по всій довжині сукні, прикрасивши квітковою вишивкою або дрібними перлинками.

Ну а яке весілля без бантів?

Влни додають романтики і пишності будь-якому стриманому силуету.

А, отже, є просто маст-хевом не лише для твоєї весільної зали, але й для сукні!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні аксесуари на літо 2021.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.