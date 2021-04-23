Топ-9 смішних моментів кінопремії Оскар

Згадай, коли ти влаштовуєш якусь вечірку або організовуєш захід, ти хвилюєшся про те, щоб все пішло за чітко визначеним планом? Впевнені, що так.

І це захід тільки для близьких друзів або ж для невеликої групи людей. А уяви, що відбувається при підготовці премії всесвітнього масштабу, приміром, Оскару!

Репетиції тривають цілими днями, контроль техніки, перевірка списку гостей, кожну дрібницю прораховують.

Але, незважаючи на такий контроль, все ж трапляються непередбачувані курйози.

Тож Ранок у Великому місті розповість тобі про найбільші «фейли» найгучнішої кінопремії Оскар.

Не той конверт

Мабуть, про цю історію чули всі, навіть ті, хто не є фанатами цієї премії.

У 2017 році помилково оголосили, що Ла-Ла Ленд став фільмом року. Цю ситуацію швидко виправили і сказали, що справжнім переможцем є Місячне сяйво.

Пізніше виявилося, що ведучі тримали не той конверт. Там було ім’я актриси, яка отримала приз за кращу жіночу роль.

«Емма Стоун. «Ла-Ла Ленд» — ось, що було написано у конверті. Тому сталася така плутанина.

Забули статуетку

У 2016 році нарешті свою заслужену нагороду отримав Леонардо Ді Капріо, але чи то він не дуже зрадів, чи то був на сьомому небі від щастя, але забув свою статуетку у ресторані, де був банкет після церемонії.

При виході з ресторану, його наздогнав офіціант і повернув нагороду.

До цього свій Оскар також була загубила і відома акторка Меріл Стріп.

Як думаєте, де вона могла його лишити?

Не повірите, але у жіночій вбиральні. Через велике хвилювання Меріл геть забула про свою нагороду, але статуетку відразу ж знайшли і їй повернули.

Головне — не впасти

Напевно, кожен боїться осоромитися, особливо в найвідповідальніший момент, коли на тебе наведені десятки камер. І для декого цей страх стає реальністю.

Дженніфер Лоренс падала на Оскарі двічі.

Одного разу вона впала ще до самої церемонії — на червоній доріжці. Інший — коли йшла забирати свою нагороду у 2013 році.

На відміну від Дженніфер, актор Рамі Малек дійшов до сцени за статуеткою без перешкод, але потім упав зі сцени.

Актор настільки розхвилювався, що не помітив край сцени та оступився.

На щастя, актор не постраждав, його швидко оглянули лікарі, і він повернувся на своє місце в залі.

Усім піцу

У 2014 році популярна американська ведуча Еллен вирішила нагодувати гостей церемонії та замовила піцу прямо в зал театру Долбі.

Зірки з радістю пригостилися частуванням, але це ще був не кінець.

Пізніше Еллен почала збирати гроші за цю ж саму піцу, мовляв, хто ж буде за неї розраховуватися.

Кінозірки не шкодували грошей, тому хлопець, який доставив піцу, отримав більше тисячі доларів чайових.

Спорт на сцені

У 1992 році Оскар за кращу чоловічу роль отримав 73-річний Джек Пеланс.

Щоб довести усім, що він, не зважаючи на свій вік, залишається у чудовій фізичній формі, він почав віджиматися.

Актор віджався 4 рази на одній руці, що є фантастичним результатом для його віку і заслуговує на повагу.

Чоловіки в сукнях

2000 року творці анімаційного серіалу Південний парк Трей Паркер і Метт Стоун з’явилися на червоній доріжці в жіночих сукнях.

Пізніше виявилося, що Паркер вибрав імітацію зеленої сукні, в якій 1999 року прийшла на Греммі Дженніфер Лопес, а Стоун — рожеву, в якій того ж року відвідала Оскар актриса Гвінет Пелтроу.

Більшість людей не зрозуміли цього жесту, тож на хлопців вилилася ціла купа негативу.

Поспішав за нагородою

У 1997 році режисер Роберто Беніньї так зрадів, що його кінокартина отримала нагороду, що побіг на сцену «по головах».

Він почав перескакувати з сидіння на сидіння та старався не зачіпити людей.

Голий чоловік

У 1974 році під час церемонії на сцену вибіг голий чоловік та показав гостям жест, що символізує мир.

Але талановитий комік Девід Нівен не розгубився та почав жартувати: «Дивно, якщо єдиним разом в житті цієї людини, коли над її жартом посміялися, буде момент, коли вона роздягнулася і продемонструвала усім свої недоліки».

Вкрав Оскар зі сцени

У 1938 році Оскар за кращу жіночу роль другого плану отримала Еліс Брейді.

Але вона не змогла прийти на премію за станом здоров’я. Тоді ж замість неї на сцену вийшов невідомий чоловік, який назвався представником Брейді і забрав статуетку.

Як виявилося пізніше, актриса нікого не просила забирати її статуетку, тож їй дали нову.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про харизматичних акторів та де їх можна побачити.

Фото: IMDb, Depositphotos

Богдана Макалюк

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