Піканті фото. Ріанна сміливо прорекламувала власний бренд білизни

Барбадоська співачка Ріанна прорекламувала власний бренд білизни пікантними фото.

На інстаграмних світлинах зірка позувала у вишуканому бікіні.

Знаменитість похизувалася стрункими ніжками та апетитними формами.

Було 3 хвилини роздумів про підпис. Я не маю що сказати, — так прокоментувала знімки Ріанна.

Сміливі фото співачки зібрали вже майже сім мільйонів уподобань.

Варто зауважити, що в інстаграмі за артисткою стежать понад 95 мільйонів користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Кемерон Діас.

Фото: badgalriri

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.