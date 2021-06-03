Піканті фото. Ріанна сміливо прорекламувала власний бренд білизни

Барбадоська співачка Ріанна прорекламувала власний бренд білизни пікантними фото.
На інстаграмних світлинах зірка позувала у вишуканому бікіні.
Знаменитість похизувалася стрункими ніжками та апетитними формами.
Було 3 хвилини роздумів про підпис. Я не маю що сказати, — так прокоментувала знімки Ріанна.
Сміливі фото співачки зібрали вже майже сім мільйонів уподобань.
Варто зауважити, що в інстаграмі за артисткою стежать понад 95 мільйонів користувачів.
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Фото: badgalriri
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03.06.2021 20:20
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