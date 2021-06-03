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ICTV Ранок 03.06.2021 20:20
03.06.2021 20:20
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Піканті фото. Ріанна сміливо прорекламувала власний бренд білизни


Барбадоська співачка Ріанна прорекламувала власний бренд білизни пікантними фото. 

На інстаграмних світлинах зірка позувала у вишуканому бікіні.

Знаменитість похизувалася стрункими ніжками та апетитними формами.

Було 3 хвилини роздумів про підпис. Я не маю що сказати, — так прокоментувала знімки Ріанна.

Сміливі фото співачки зібрали вже майже сім мільйонів уподобань.

Варто зауважити, що в інстаграмі за артисткою стежать понад 95 мільйонів користувачів.

Також по темі: Латекс і мережива: Ріанна приміряла напівпрозору білизну власного бренду Ріанна позувала в ліжку в одній білизні Ріанна запостила сексуальні знімки в білизні

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Кемерон Діас.

Фото: badgalriri

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Теги: інстаграм зірок, Ріанна
03.06.2021 20:20



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