Ну дуже гаряче! Настя Каменських похизувалась фото з відпочинку

І знову приємно тішить підписників свого Instagram популярна українська співачка NK.
Зірка виклала на своїй сторінці спокусливий знімок в бікіні, вкотре похизувавшись апетитними формами.
Під таким звабливим фото, Каменських залишила доволі глибокий підпис:
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Після заходу сонця завжди приходить новий день. Так природа показує нам, що будь-який завершення — це початок чогось нового і прекрасного.
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Нагадаємо, раніше ми показували романтичні світлини Каменських з Потапом.
Фото: kamenskux