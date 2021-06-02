Ну дуже гаряче! Настя Каменських похизувалась фото з відпочинку

І знову приємно тішить підписників свого Instagram популярна українська співачка NK.

Зірка виклала на своїй сторінці спокусливий знімок в бікіні, вкотре похизувавшись апетитними формами.

Під таким звабливим фото, Каменських залишила доволі глибокий підпис:

Після заходу сонця завжди приходить новий день. Так природа показує нам, що будь-який завершення — це початок чогось нового і прекрасного.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми показували романтичні світлини Каменських з Потапом.

Фото: kamenskux

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