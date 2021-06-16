Таки знову разом? Джей Ло і Бена Аффлека заскочили за солодким поцілунком

Популярна 51-річна американська співачка та актор Бен Аффлек, схоже, знову разом.

Папараці заскочили пару за пристрасним поцілунком.

Зірка лише нещодавно розірвала заручини з бейлолістом Алексом Родрігесом і повернулася до свого колишнього коханого.

Варто зауважити, що у 2003 році Аффлек передумав одружуватися з Джей Ло.

Одного разу пару вже помітили на гірськолижному курорті.

Поки що свої стосунки зірки так і підтвердили офіційно.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.

Фото: jlo, IMDb

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