Таки знову разом? Джей Ло і Бена Аффлека заскочили за солодким поцілунком

Популярна 51-річна американська співачка та актор Бен Аффлек, схоже, знову разом.
Папараці заскочили пару за пристрасним поцілунком.
Зірка лише нещодавно розірвала заручини з бейлолістом Алексом Родрігесом і повернулася до свого колишнього коханого.
Варто зауважити, що у 2003 році Аффлек передумав одружуватися з Джей Ло.
Одного разу пару вже помітили на гірськолижному курорті.Також по темі: Недовго плакала. Дженніфер Лопес заскочили з Беном Аффлеком Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 51 Гола Дженніфер Лопес: 51-річна співачка показала розкішне тіло
Поки що свої стосунки зірки так і підтвердили офіційно.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.