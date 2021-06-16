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ICTV Ранок 16.06.2021 14:20
16.06.2021 14:20
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Таки знову разом? Джей Ло і Бена Аффлека заскочили за солодким поцілунком


Популярна 51-річна американська співачка та актор Бен Аффлек, схоже, знову разом. 

Папараці заскочили пару за пристрасним поцілунком.

Зірка лише нещодавно розірвала заручини з бейлолістом Алексом Родрігесом і повернулася до свого колишнього коханого.

Варто зауважити, що у 2003 році Аффлек передумав одружуватися з Джей Ло.

Одного разу пару вже помітили на гірськолижному курорті.

Також по темі: Недовго плакала. Дженніфер Лопес заскочили з Беном Аффлеком Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 51 Гола Дженніфер Лопес: 51-річна співачка показала розкішне тіло

Поки що свої стосунки зірки так і підтвердили офіційно.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.

Фото: jlo, IMDb 

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Теги: інстаграм зірок, Бен Аффлек, Дженніфер Лопес, зірки, шоу-біз
16.06.2021 14:20



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