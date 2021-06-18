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ICTV Ранок 18.06.2021 19:15
18.06.2021 19:15
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«Який же красивий». Олег Винник поділився новими знімками в Instagram


Український співак Олег Винник порадував фанатів новими знімками. 

Артист поділився в інстаграмі світлиною зі своїм пронизливим поглядом.

Також у дописі Винник звернувся до своїх прихильниць.

Як ви там? Як розпочали літо? Розповідайте, – поцікавився співак.

Нові знімки зчинили фурор у коментарях.

винник фото

Фанатки писали артисту захопливі компліменти.

Також по темі: Чому на концерті Винника побилися дві «вовчиці» Олег Винник підкорив жінок Білорусі Олег Винник мотивує фанаток до спорту

Більше зіркових новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про роман Джей Ло і Бена Аффлека.

Фото: olegg.vynnyk

 

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Олег Винник, шоу-біз
18.06.2021 19:15



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