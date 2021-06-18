«Який же красивий». Олег Винник поділився новими знімками в Instagram

Український співак Олег Винник порадував фанатів новими знімками.
Артист поділився в інстаграмі світлиною зі своїм пронизливим поглядом.
Також у дописі Винник звернувся до своїх прихильниць.
Як ви там? Як розпочали літо? Розповідайте, – поцікавився співак.
Нові знімки зчинили фурор у коментарях.
Фанатки писали артисту захопливі компліменти.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про роман Джей Ло і Бена Аффлека.
Фото: olegg.vynnyk
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18.06.2021 19:15
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