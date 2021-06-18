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ICTV Ранок 18.06.2021 17:00
18.06.2021 17:00
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Остапчук показав, як відпочиває з дружиною в Чорногорії – ФОТО


Український телеведучий відпочиває у Чорногорії.

У відпустку шоумен вирушив зі своєю дружиною Христиною Горняк.

Пара уже встигла поділитися світлинами з відпочинку у мережі.

Такий звабливий знімок виклала у своєму блозі Христина.

Сам ведучий показав відео, де вони разом із обраницею мандрують на автомобілі.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про роман Джей Ло і Бена Аффлека.

Фото: vova_ostapchuk

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Теги: інстаграм зірок, Володимир Остапчук, зірки, шоу-біз
18.06.2021 17:00



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