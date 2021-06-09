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ICTV Ранок 09.06.2021 20:40
09.06.2021 20:40
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Прихильниці в захваті. Пономарьов приміряв поліцейську форму


Народний артист України Олександр Пономарьов приміряв поліцейську форму. 

Світлинами та відео у новому образі співак поділився у своєму інстаграмі.

А що поганий з мене був би поліцейський? – підписав Олександр.

Виявляється, ця професія була мрією його дитинства.

За словами Пономарьова, окрім міліціонера він ще хотів бути космонавтом.

Також по темі: Що може пробудити звіра у Пономарьові? | 33 за 3 Олександр Пономарьов показав, як виглядав підлітком Мама Дзідзьо вперше побувала на концерті сина

“Поліцейський, який арештовує і наспівує: я так чекав тебе чекав і ми зустрілися”, – одразу почали писати прихильниці артиста у коментарях.

пономарьов фото

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про пікантні фото Ріанни.

Фото: ponomaryovoleksandr

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Теги: інстаграм зірок, Олександр Пономарьов
09.06.2021 20:40



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