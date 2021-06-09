Прихильниці в захваті. Пономарьов приміряв поліцейську форму

Народний артист України Олександр Пономарьов приміряв поліцейську форму.
Світлинами та відео у новому образі співак поділився у своєму інстаграмі.
А що поганий з мене був би поліцейський? – підписав Олександр.
Виявляється, ця професія була мрією його дитинства.
За словами Пономарьова, окрім міліціонера він ще хотів бути космонавтом.Також по темі: Що може пробудити звіра у Пономарьові? | 33 за 3 Олександр Пономарьов показав, як виглядав підлітком Мама Дзідзьо вперше побувала на концерті сина
“Поліцейський, який арештовує і наспівує: я так чекав тебе чекав і ми зустрілися”, – одразу почали писати прихильниці артиста у коментарях.
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Фото: ponomaryovoleksandr