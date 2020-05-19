Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 50 років

Секрети краси Дженніфер Лопес – як у зірки виходить ідеально виглядати в 50 років.

Якщо тобі доводилося підбирати підборіддя з підлоги щоразу, коли бачиш ідеальне тіло Дженніфер Лопес, то ти не самотній.

І хоча ми давно вже захоплюємося фігурою Джей Ло, ще більше вражені тим, що зірці в липні виповнилося 50 років.

Ранок у Великому Місті вирішив зібрати секрети Дженніфер Лопес. Ми розповімо, які дієти використовує знаменитість та які вправи робить для того, щоб так виглядати.

Дженніфер розповідає, що її тіло – це не результат генетики чи звичайного пілатесу. Щоб мати такі форми, зірка дотримується правильного харчування, багато танцює та систематично займається спортом.

Правило 1 – Вода, багато води

Тіло завжди має бути добре зволоженим.

– Вживання великої кількості води, особливо перед тренуванням, може допомогти отримати більший ефект, – розповідає Лопес.

Крім того, зірка п’є воду одразу після тренування і дає тілу добре відпочити після вправ, щоб наступного дня знову мати багато енергії для спорту.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 25 Май 2019 в 6:05 PDT

Правило 2 – Ні кофеїну чи алкоголю

Дженніфер Лопес уже багато років п’є каву лише без кофеїну.

За рекомендацією дієтолога Хайлі Помрой, Лопес також припинила вживати алкоголь.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 16 Сен 2018 в 7:46 PDT

Правило 3 – Правильна їжа

Коли йдеться про дієту, Лопес досить сувора. Вона їсть лише корисну їжу, без домішок чи зайвої обробки.

– Я суворо слідкую за їжею Дженніфер, бо вона потребує багато енергії для своєї діяльності. Тож усе органічне, з балансом високоякісних білків і великою кількістю поживних речовин, і обов’язково всі продукти мають бути свіжими , – сказала її тренер Трейсі Андерсон.

Для перекусів зірка обирає фрукти і овочі та ніколи не дає собі їсти чіпси чи інші шкідливі снеки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 29 Янв 2019 в 2:23 PST

Правило 4 – Не пропускати тренування



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 7 Июл 2018 в 2:38 PDT

Навіть коли дуже важко або немає настрою – Джей Ло не пропускає тренувань. І точно може сказати, що після вправ настрій стає кращим.

Зірка займається кардіо 3-4 рази на тиждень. Спорт – це частина життя, яка робить її щасливішою.

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До того ж, Лопес багато танцює – завжди і всюди. Це може бути кілька годин тренування в танцювальному залі чи просто веселощі з дітьми вдома під запальну музику.

– Я не люблю відкладати на потім, роблю все за розкладом та викладаюся завжди на 100%, – зізнається жінка.

– Коли я у Нью-Йорку, працюю з Девідом Кіршем – він є дивовижним тренером. Коли я в Лос-Анджелесі – працюю з Трейсі Андерсон. Мені подобається баланс, який вони дають мені. Два абсолютно різних підходи, але мені подобається міксувати, – додає зірка.

Челендж від Джей Ло

Дженніфер Лопес зі своїм нареченим Алексом Родрігесом розпочали челендж “10 днів без солодкого і щоденний спорт”.

Вони закликали багатьох зірок і всіх підписників приєднатися до них, щоб побачити, як змінюється тіло та покращується зовнішність і самопочуття.

Приєднуйтесь і ставайте краще разом із зірками!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 23 Янв 2019 в 2:55 PST

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як Дженніфер Лопес станцювала на пілоні.

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