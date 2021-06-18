З Днем медика: найкращі привітання лікарям і медсестрам

У неділю, 20 червня українські лікарі і медсестри відзначають професійне свято. Втім, вітати з Днем медика традиційно починають раніше.
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі поздоровлення українською мовою на день медичного працівника 2021.
Не забудьте привітати й підтримати медпрацівників, яким так непросто приходиться у часи пандемії.
Привітання з Днем медика у прозі
Вітаємо Вас з професійним святом. Ваша професія – це щоденна праця, що несе добро, турботу і світло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо Вам досягнення значних результатів у медицині, успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.
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Вітаю з Днем медика! Бажаю життя без уколів з боку близьких людей, без серцевих ран і травм душі. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні новини та неймовірні сили для звершення усіх планів.
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Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими і життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і благополуччя у Вашій роботі. Зі святом!Також по темі: Трійця 2021: народні прикмети та повір'я на Зелені свята Трійця 2021: найкращі вітання у віршах, прозі та картинках Трійця 2021: чого не можа робити на це свято
День медичного працівника – це одне із найважливіших та необхідних свят. Тому, саме сьогодні ми вітаємо найцінніших людей, яким довіряємо своє здоров’я. Нехай ніколи Вас не торкнутися біди і печалі, а тільки успіх і радість Вас супроводжує. Зі святом!
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З Днем медика. Бажаю жити без душевного і фізичного болю, бажаю не знати хвороб і бід, бажаю залишатися справжнім лікарем і завжди високо тримати планку розсудливості, майстерності і честі «білого халата». Удачі та успіхів у роботі, нескінченного оптимізму і радості в серці.
Привітання з Днем медичного працівника у віршах
Ви життя рятуєте,
Зубки по пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель,нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це-здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості й добрі,сто років,
Ще людям служити!
Люди в білих халатах, уклін вам
За всі здійснені надії,
За врятовані життя колись,
За врятовані чиїсь мрії!
Праця ваша важлива і дуже всім потрібен,
Адже без вас людина – нікуди.
Нехай до вас блага земні прибудуть,
Хай стороною обходить біда!
Медпрацівники, ангели Божі,
Життя тримаєте в своїх руках.
Нехай Господь вам дарує здоров’я,
Щастя, радості і спокою в думках!
Вітання до дня медика лікарю
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Хочеться сказати щось чудове,
Та не знаю, де знайти слова.
Чи ж опише хто зорю ранкову,
Що край неба сяйво розлива?
Ви чарівна, мов веселка ясна,
Що від неї радість огорта,
Мов троянда, ніжна і прекрасна,
Що в саду весною розцвіта.
Вас відразу щиро полюбила,
Як сестру, як подругу в путі,
Дякую я долі за цю милість,
Що звела із Вами у житті.
Скільки ж Ви людей урятували!
Вдячності від них нема кінця…
Віддаєте людям своє серце,
Щоб були здорові їх серця.
Вітання до Дня медика медсестрі
Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров’я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медсестри, вітання прийміть!
Привітання з днем медпрацівника колегам
Шановні колеги! Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем медичного працівника. Від усієї душі зичу міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейних гараздів, щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.
Короткі СМС-привітання з днем медика
Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати із святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
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Будьте здорові медики! До того ж, щодня, а не тільки в вашому присвяченому святі. Відзначте його креативно і весело, проте так, щоб ранкове здоров’я було не гірше вечірнього!
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Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров’я оточуючих, а й берегти своє.
Картинки та листівки з Днем медика
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження лікарю.
Фото: Pexels