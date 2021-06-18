Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 18.06.2021 06:00
18.06.2021 06:00
Поділитися

З Днем медика: найкращі привітання лікарям і медсестрам


У неділю, 20 червня українські лікарі і медсестри відзначають професійне свято. Втім, вітати з Днем медика традиційно починають раніше.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі поздоровлення українською мовою на день медичного працівника 2021.

Не забудьте привітати й підтримати медпрацівників, яким так непросто приходиться у часи пандемії.

Привітання з Днем медика у прозі

Вітаємо Вас з професійним святом. Ваша професія – це щоденна праця, що несе добро, турботу і світло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо Вам досягнення значних результатів у медицині, успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.

***

Вітаю з Днем медика! Бажаю життя без уколів з боку близьких людей, без серцевих ран і травм душі. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні новини та неймовірні сили для звершення усіх планів.

***

Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими і життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і благополуччя у Вашій роботі. Зі святом!

Також по темі: Трійця 2021: народні прикмети та повір'я на Зелені свята Трійця 2021: найкращі вітання у віршах, прозі та картинках Трійця 2021: чого не можа робити на це свято

День медичного працівника – це одне із найважливіших та необхідних свят. Тому, саме сьогодні ми вітаємо найцінніших людей, яким довіряємо своє здоров’я. Нехай ніколи Вас не торкнутися біди і печалі, а тільки успіх і радість Вас супроводжує. Зі святом!

***

З Днем медика. Бажаю жити без душевного і фізичного болю, бажаю не знати хвороб і бід, бажаю залишатися справжнім лікарем і завжди високо тримати планку розсудливості, майстерності і честі «білого халата». Удачі та успіхів у роботі, нескінченного оптимізму і радості в серці.

Привітання з Днем медичного працівника у віршах

Ви життя рятуєте,

Зубки по пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель,нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це-здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі,сто років,

Ще людям служити!

З Днем медика картинка

Люди в білих халатах, уклін вам

За всі здійснені надії,

За врятовані життя колись,

За врятовані чиїсь мрії!

Праця ваша важлива і дуже всім потрібен,

Адже без вас людина – нікуди.

Нехай до вас блага земні прибудуть,

Хай стороною обходить біда!

Медпрацівники, ангели Божі,

Життя тримаєте в своїх руках.

Нехай Господь вам дарує здоров’я,

Щастя, радості і спокою в думках!

Вітання до дня медика лікарю

***

Хочеться сказати щось чудове,

Та не знаю, де знайти слова.

Чи ж опише хто зорю ранкову,

Що край неба сяйво розлива?

Ви чарівна, мов веселка ясна,

Що від неї радість огорта,

Мов троянда, ніжна і прекрасна,

Що в саду весною розцвіта.

Вас відразу щиро полюбила,

Як сестру, як подругу в путі,

Дякую я долі за цю милість,

Що звела із Вами у житті.

Скільки ж Ви людей урятували!

Вдячності від них нема кінця…

Віддаєте людям своє серце,

Щоб були здорові їх серця.

Вітання до Дня медика медсестрі

Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На посаді здоров’я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медсестри, вітання прийміть!

Привітання з днем медпрацівника колегам

Шановні колеги! Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем медичного працівника. Від усієї душі зичу міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейних гараздів, щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.

З днем медпрацівника

Короткі СМС-привітання з днем медика

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати із святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

Будьте здорові медики! До того ж, щодня, а не тільки в вашому присвяченому святі. Відзначте його креативно і весело, проте так, щоб ранкове здоров’я було не гірше вечірнього!

***

Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров’я оточуючих, а й берегти своє.

Картинки та листівки з Днем медика

З Днем медика картинка З Днем медика картинка З Днем медика картинка З Днем медика картинка

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження лікарю.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: привітання
18.06.2021 06:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати