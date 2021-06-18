З Днем медика: найкращі привітання лікарям і медсестрам

У неділю, 20 червня українські лікарі і медсестри відзначають професійне свято. Втім, вітати з Днем медика традиційно починають раніше.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі поздоровлення українською мовою на день медичного працівника 2021.

Не забудьте привітати й підтримати медпрацівників, яким так непросто приходиться у часи пандемії.

Привітання з Днем медика у прозі

Вітаємо Вас з професійним святом. Ваша професія – це щоденна праця, що несе добро, турботу і світло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо Вам досягнення значних результатів у медицині, успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.

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Вітаю з Днем медика! Бажаю життя без уколів з боку близьких людей, без серцевих ран і травм душі. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні новини та неймовірні сили для звершення усіх планів.

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Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими і життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і благополуччя у Вашій роботі. Зі святом!

День медичного працівника – це одне із найважливіших та необхідних свят. Тому, саме сьогодні ми вітаємо найцінніших людей, яким довіряємо своє здоров’я. Нехай ніколи Вас не торкнутися біди і печалі, а тільки успіх і радість Вас супроводжує. Зі святом!

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З Днем медика. Бажаю жити без душевного і фізичного болю, бажаю не знати хвороб і бід, бажаю залишатися справжнім лікарем і завжди високо тримати планку розсудливості, майстерності і честі «білого халата». Удачі та успіхів у роботі, нескінченного оптимізму і радості в серці.

Привітання з Днем медичного працівника у віршах

Ви життя рятуєте,

Зубки по пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель,нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це-здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі,сто років,

Ще людям служити!

Люди в білих халатах, уклін вам

За всі здійснені надії,

За врятовані життя колись,

За врятовані чиїсь мрії!

Праця ваша важлива і дуже всім потрібен,

Адже без вас людина – нікуди.

Нехай до вас блага земні прибудуть,

Хай стороною обходить біда!

Медпрацівники, ангели Божі,

Життя тримаєте в своїх руках.

Нехай Господь вам дарує здоров’я,

Щастя, радості і спокою в думках!

Вітання до дня медика лікарю

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Хочеться сказати щось чудове,

Та не знаю, де знайти слова.

Чи ж опише хто зорю ранкову,

Що край неба сяйво розлива?

Ви чарівна, мов веселка ясна,

Що від неї радість огорта,

Мов троянда, ніжна і прекрасна,

Що в саду весною розцвіта.

Вас відразу щиро полюбила,

Як сестру, як подругу в путі,

Дякую я долі за цю милість,

Що звела із Вами у житті.

Скільки ж Ви людей урятували!

Вдячності від них нема кінця…

Віддаєте людям своє серце,

Щоб були здорові їх серця.

Вітання до Дня медика медсестрі

Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На посаді здоров’я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медсестри, вітання прийміть!

Привітання з днем медпрацівника колегам

Шановні колеги! Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем медичного працівника. Від усієї душі зичу міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейних гараздів, щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.

Короткі СМС-привітання з днем медика

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати із святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

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Будьте здорові медики! До того ж, щодня, а не тільки в вашому присвяченому святі. Відзначте його креативно і весело, проте так, щоб ранкове здоров’я було не гірше вечірнього!

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Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров’я оточуючих, а й берегти своє.

Картинки та листівки з Днем медика

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження лікарю.

Фото: Pexels

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