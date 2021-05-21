Вдячність у кожному слові: привітання з Днем народження лікарю

Як привітати з Днем народження лікаря? Людині, яка щодня дарує здоров’я, рятує життя інших та знаходиться на передовій у війні з пандемією, хочеться сказати особливі слова. Тому в цьому матеріалі ми з любов’ю відібрали найтепліші привітання лікарю українською мовою у прозі, віршах та картинках.
Привітання з Днем народження лікарю у віршах
Людина в халаті білому
Від хвороб лікує сміливо.
Він здоров’я всім поправить,
Треба нам його привітати!
З Днем народження! вам бажаємо
Тільки легких пацієнтів,
Щоб від них ви отримували
На знак подяки компліменти.
Щоб самі не хворіли,
Щоб з роками молоділи,
Щоб чудес здійснили багато,
Бо медик Ви від Бога!
***
З Днем народження, добрий лікар!
Світла, щастя і любові.
Нехай йде робота бадьоро,
Нехай доля благословить скоро.
Дім нехай буде повною чашею,
Повний близьких і друзів,
Кожен день приносить щастя,
Радість роблячи крупніше!
***
Жінка-лікар – це святе,
Вона готова допомогти, завжди напоготові.
Вона пошкодує, зрозуміє і пробачить,
Знайде і цистит, бронхіт, неврит.
І ти, наше золото, лікар від Бога,
Тобі уготована щастя дорога,
Удачі, везіння завжди і у всьому,
Тобі вітання ми даємо у подарунок!
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Медичний персонал
Тут не дарма зараз зібрався.
В колективі іменинник
Ненароком утворився.
Побажаємо ми колезі
Миру, щастя і везіння,
Світла, радості, здоров’я,
Доброти і натхнення!
Привітання з Днем народження лікарю в прозі
МОЗ попереджає: не смій сумувати і думати про погане. Вітаю з Днем народження і бажаю лікувати людей однією своєю посмішкою. Нехай твоїм ліками від поганого настрою і будь-яких життєвих проблем будуть вітаміни щастя, капсули удачі і міцні обійми рідних людей.
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З Днем народження, бажаю життя без душевних ран і подряпин, бажаю світлих, пухнастих і м’яких, як вата, мрій. Нехай шок буде тільки від щастя, нехай переломи будуть тільки в добрих переломних моментах життя. Даруй здоров’я людям і пишайся своєю професією, отримуй від життя все, чого бажаєш і ніколи не відступай від прагнення до мрії.
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У День народження медика, перш за все, хочеться побажати найголовнішого, що ця людина дарує людям – це міцне здоров’я! Бажаю високих польотів і успіхів на роботі, благополуччя і щастя в сімейному колі, прекрасного настрою і вдячних пацієнтів, радісних зустрічей і приємних сюрпризів для душі.
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З Днем народження від усього серця вітаю. Бажаю не тільки турбуватися про здоров’я інших, але й берегти своє. Хай життя дарує вам щасливі моменти та приємні спогади, а також розуміння та вдячність людей. Успіхів у вашій справі і хорошого настрою!
Привітання лікарю з ювілеєм
І з огромною любов’ю
Ми хотіли ювілей
Побажати тобі здоров’я —
Жити до ста і більше років.
Ви — лікар. Це Ваша доля.
Вміння Ваше все знають.
За життя людські боротьба
Йде кожен день непроста.
І Ваш ювілей ми повинні
Вам зараз поклонитися в ноги.
Ви нам дуже-дуже потрібні.
Нехай життя Ваше довго триватиме.
***
Вас з ювілеєм, добрий доктор,
Ми вітаємо всією юрбою,
Бажаємо вам любові і щастя,
Та будьте ви завжди собою,
Завжди з посмішкою і терпеньем
Ви продовжуйте нас лікувати,
Гарного вам настроенья,
Бажаємо багато років прожити!
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Вітаю з ювілеєм і хочу подякувати за всю титанічну працю, яку ви робите щодня, рятуючи людей. Живіть довго, будьте здоровим, енергійним та молодим!
Привітання лікарю з Днем народження в картинках
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження у прозі.
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