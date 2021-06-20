Трійця 2021: найкращі вітання у віршах, прозі та картинках

Теплі та радісні вітання з Трійцею українською мовою у прозі, віршах і листівках, які піднімуть настрій твоїм рідним.

Одне з найбільших релігійних свят – День Святої Трійці – цьогоріч припадає на неділю, 20 червня у православних і на 30 травня у католиків.

Це свято є знаковим, оскільки саме на Зелені свята на апостолів зійшов вогонь Святого Духа, і вони почали проповідувати християнство різними мовами світу. Саме тому Трійцю вважають днем створення християнської церкви.

Не забудь привітати своїх рідних і друзів із цим святом!

Найкращі привітання з Трійцею 2021

Вітання з Трійцею в прозі

Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому.

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Прийшла Трійця, свято надій, таємного кохання і беззастережної віри. Нехай летять ваші бажання в захмарні висоти, щоб через час здійснитися і принести в життя казкову радість і щастя.

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Вітаю зі святом Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб печалі і негаразди розсіялися, поступившись місцем миру, радості й спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і злагоди!

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Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби і нагородить терпінням, мудрістю, життєвими благами і щасливими миттєвостями.

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Вітаємо зі світлим православним святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім’ю, приносячи в оселю лише душевний спокій, міцне здоров’я та віру в найкраще.

Вітання з Трійцею у віршах

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

***

Зелена неділя у батьковій хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Ми із правіку любов’ю багаті.

Зелена неділя у нас за столом.

Церковні подзвони і поля освята.

З любистку-барвінку горять три свічі.

І хата свята, і освячена м’ята,

І стіл, і на ньому пухкі калачі.

Сидять довкола і діти, і внуки,

А з ними – козацькі й чумацькі пісні.

На вишитій скатертині – батькові руки,

А мамині руки – два дива святі.

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В Зелену неділю, неначе в соборах –

Довкола любові вкраїнська рідня.

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із зеленими Вас святами.

Короткі смс-вітання з Трійцею

На Трійцю любові бажаємо,

Здоров’я міцного навік!

І довго жити лиха не знавши,

І продовжуючи брати розбіг!

***

Всі домівки наші в зелені купаються,

Бо Зелені свята до нас наближаються.

Всіх вітаю щиро й хочу побажати

У душі вам миру й Божої благодаті!

***

Нехай Господь допомагає вам

Здоров’ям і добром,

Не буде місця нехай гріхам,

Затишним буде дім!

***

У свято Трійці вам бажаю

Багато радості, добра,

Хай море сонця подарує

Погожа літня ця пора!

***

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Мира нашій Україні!

Трійця 2021 – картинки і листівки з Зеленими святами

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про історію та традиції Дня Святої Трійці.

Фото: Pixabay

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