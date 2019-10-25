Остапчук космонавт, а Лілія Ребрик – директор універмагу: ким зірки мріяли стати в дитинстві

У дитинстві телеведучий Слава Cоломка мріяв стати адвокатом. Акторка Лілія Ребрик – директором універмагу, а співак Арсен Мірзоян відомим архітектором. Та не так сталося, як гадалося.

Ким ще хотіли стати зірки, розповіла журналістка Ранку у Великому Місті Мирослава Мандзюк.

Ким хотіли стати зірки у дитинстві

Телеведучий Володимир Остапчук і співак Павло Зібров, як і мільйони українських хлопчаків, мріяли про космос.

– Я хотів бути космонавтом, навіть був майстром спорту з ракетомоделізму, – розповів Володимир Остапчук.

А Тимур Мірошніченко сказав, що хотів ремонтували світлофори.

– Мабуть, у той момент мені мама читала Дядю Стьопу, і там був такий епізод, коли він горобчика дістав зі світлофора і врятував місто від транспортного колапсу, – додав телеведучий.

Що ж стосується Лілії Ребрик, то там усе просто. Телеведуча мріяла стати директором універмагу, бо їй здавалося, що тоді вона матиме все.

Зазвичай, мрії дітей напряму залежали від статків їхніх батьків. Або ж від їхніх знайомств і можливостей.

Для прикладу, у Лесі Нікітюк було лиш три варіанти: або йти на трансформаторний завод, або працювати у дитячому дошкільному закладі, або бути завучем школи. Подібна ситцація була і у Володимира Остапчука.

– Це скоріше було вимушене рішення батьків, тому що ми були дуже бідною родиною. У нас троє дітей, і через це був єдиний нормальний ВНЗ і вихід, де не потрібно було платити. Лише в 24 роки я зрозумів, що хочу стати тим, ким є зараз, – розповів Остапчук.

Ким ти будеш, коли виростеш? На це питання у дитинстві відповідали всі.

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Мрії деяких знаменитостей так і не здійснились, але навряд чи когось сьогодні це засмучує.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як потрапити у кліп зірки.

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