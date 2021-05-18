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ICTV Ранок 18.05.2021 19:15
18.05.2021 19:15
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Володимир Кличко засвітив в інстаграмі оголений торс


Легендарний український боксер Володимир Кличко продемонстрував свій оголений торс у мережі.

Пікантний знімок 45-річний спортсмен опублікував у своєму інстаграмі.

У своєму дописі Кличко-молодший закликав прихильників тренуватися.

кличко фото

Фото отримало понад 700 коментарів, більшість із яких написали іноземні фанати Кличка.

Всього за блогом боксера стежать 607 тисяч користувачів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про відверті фото Віталія Кличка. 

 Фото: klitschko

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Теги: інстаграм зірок, Володимир Кличко
18.05.2021 19:15



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