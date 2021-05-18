Володимир Кличко засвітив в інстаграмі оголений торс

Легендарний український боксер Володимир Кличко продемонстрував свій оголений торс у мережі.
Пікантний знімок 45-річний спортсмен опублікував у своєму інстаграмі.
У своєму дописі Кличко-молодший закликав прихильників тренуватися.
Фото отримало понад 700 коментарів, більшість із яких написали іноземні фанати Кличка.
Всього за блогом боксера стежать 607 тисяч користувачів.
Також по темі:
Кличко багато років хотів помститися Льюїсу
Володимир Кличко у спідньому показав відмінне тіло
Чому Кличко досі не одружився із Хайден Панеттьєр?
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про відверті фото Віталія Кличка.
Фото: klitschko
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
18.05.2021 19:15
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=