Володимир Кличко засвітив в інстаграмі оголений торс

Легендарний український боксер Володимир Кличко продемонстрував свій оголений торс у мережі.

Пікантний знімок 45-річний спортсмен опублікував у своєму інстаграмі.

У своєму дописі Кличко-молодший закликав прихильників тренуватися.

Фото отримало понад 700 коментарів, більшість із яких написали іноземні фанати Кличка.

Всього за блогом боксера стежать 607 тисяч користувачів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про відверті фото Віталія Кличка.

Фото: klitschko

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