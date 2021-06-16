Політ фантазії може стати реальністю, якщо вірити: рецензія на фільм «Війна світів»

Зізнайся, ти колись фантазувала(-в)? Вигадувала(-в) якісь історії, навіть для простого шкільного твору? Думаю, що так.

Уяви на хвилинку, що твоя вигадана історія могла вплинути на реальність і змінити її. Як би ти вчинила(-в)?

Додав екшену, неочікуваний поворот, щасливий кінець чи змусила(-в) би дочитувати у сльозах?

Відразу відчуваєш владу у своїх руках.

Роман, що змінює реальність — ось, що стало основою нового фільму «Війна світів».

Ранок у Великому Місті завітав на прем’єру фільму та готовий поділитися з тобою своїми враженнями.

Жанр: Бойовик, екшн, фентезі

Рейтинг IMDb: 6.3



Режисером фільму став Ян Лу, відомий за своїм фільмом «Братство мечів» 2014 року.

За цей фільм він отримав нагороду «Молодий режисер року».

Сюжет

Не хочеться повністю спойлерити фільм, адже він доволі довгий і цікавий.

«Війну світів» треба дивитися уважно, оскільки дія відбувається паралельно у двох вимірах.

Перший – це сучасний світ, де люди живуть своїм звичайним життям. Інший – вигаданий світ, у якому відбуваються події роману.

Події можуть швидко змінитися, а світи починають перетинатися, тому треба слідкувати, щоб зрозуміти, що відбувається і чому.

Ми спостерігаємо історію Конґвена, автора серії фентезійних романів про молодого чоловіка, якого він назвав своїм ім’ям.

Герой книги живе метою помститися за сестру, здолати могутнього бога Редмейна і покласти край тиранічному правлінню.

На цьому шляху на хлопця чекають суворі випробування та участь у масштабних битвах.

Але письменник навіть не здогадується, що його фантазії впливають на реальність, поки багатий бізнесмен не наймає людину, аби його вбити.

Який зв’язок бізнесмен має з книгою та чому найманий вбивця завершує написання роману, дивися у кіно з 17 червня 2021.

Враження

Хронометраж фільму немалий – 130 хвилин. Не кожен зможе висидіти стільки у кінотеатрі, але, якщо ти фанат фентезі, воно того варте.

Окремо хочеться сказати про графіку. Зрозуміло, що у такому фільмі присутньо багато «намальованих» елементів і навіть сцен.

Але робота ця виконана якісно, зовнішність героїв, локації чітко продумані та класно виглядають на екрані.

У «Війні світів» присутні елементи комедії. Від деяких жартів, зокрема вдалому українському перекладу, зала кінотеатру реготав.

Незважаючи на цікавий сюжет та інші переваги фільму, він може сподобатися далеко не всім.

«Війна світів» специфічний та неординарний, заплутаний, з різким сюжетним поворотом в кінці.

Цікава графіка, непогана акторська гра та сцени бійок.

Якщо ти фанат фентезі, обов’язково переглянь цей фільм.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали чи варто дивитися Круеллу.

Богдана Макалюк

Фото: IMDb

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