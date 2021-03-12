Рецензія на фільм Трафік. Чи приверне увагу до вбивчої проблеми людства?

11 березня 2021 року на широкі українські екрани вийшов фільм Трафік.

Це кримінал для поціновувачів стрілянини. Заснований на реальних подіях.

Стрічка зібрала культових акторів для розкриття важливої проблеми.

Сюжет

Історія розгортається навколо трьох героїв.

Всі різні, та на перший погляд не зрозуміло, чому саме вони? Їх усіх об‘єднує спільна мета — справедливість.

Мати — бореться за несправедливу смерть сина.

Агент — «витягує» з наркозалежності рідну сестру.

А чесний вчений дізнався правду, яка йому принесла проблем — людство чекає величезна криза в галузі здоров‘я.

Так, популярна фармацевтична компанія розробляє препарат. Перше знеболювальне, що «не викликає залежність».

А врешті – це стає епідемією, що роз‘їдає Америку зсередини. Бо насправді після вживання препарату активуються всі центри задоволення мозку.

А потім настає… смерть.

Тож, який план: сказати правду, чи знищити свою кар’єру?

Дозволити виробництво небезпечного препарату?

Залежність — це бізнес.

Мільярдний бізнес, цілий рік таємної роботи.

Актори

Лауреат премії Оскар— Ґері Олдмен.

Зіграв роль університетського вченого, який виявив, що запланований до випуску препарат несе небезпеку.

Чоловік ризикує всім, що у нього є, стаючи на бік правди.

Фармацевтична компанія налаштована виграти будь-якою ціною.

Армі Хаммер — роль федерального агента під прикриттям.

Бореться з наркотиками, адже рідна сестра стала жертвою залежності.

Чоловік сміливо бореться з проблемами, не дивлячись на небезпеку.

Еванджелін Ліллі — архітектор, мати що виховує підлітка.

Жінка намагається позбутися залежності від анальгетичного препарату.

Несподівано син зникає, та мати не вірить тому, що їй дозволяють знати, а «копає» глибше.

Режисер

Став режисером стрічки Трафік Ніколас Джарекі.

Популярність чоловікові принесли попередні роботи — “Порочна пристрасть” з Річардом Гіром та документальний фільм “Тайсон”.

Колись режисеру особисто довелося стати свідком багатьох жахів нарко-кризи.

За його словами, у нього в оточенні було багато людей, які постраждали від наркозалежності.

Так, він прийняв рішення, що про найважливішу проблему сучасності має бути заявлено на весь світ.

Ніколас також акцентує увагу на тому, що його завжди захоплювали картини з кількома, здавалося б, не пов’язаними між собою сюжетними лініями.

Адже фільми, які демонструють різні точки зору, мають більше шансів достукатися до глядача.

Ґері Олдмен після прочитання нового сценарію Джарекі став першим актором, що підписався на зйомки.

Олдман також став одним з виконавчих продюсерів фільму разом зі своїм партнером по виробництву Дугласом Урбанські.

Режисер Джарекі зізнався, що відчував якесь збентеження, адже його командою стали професіонали першого ґатунку.

Ніколас використовував індивідуальний підхід до кожного актора, підлаштовуючи моменти в сценах до їх сильних сторін.

Підсумуємо

Складність ситуації робить фільм важливим і зачіпає проблеми, що вимагають термінових рішень.

Оскільки стрічка заснована на реальних подіях, це придає напруги та емоційності.

Події фільму розвиваються швидко, а фінал лишає питання, що ж буде далі.

Момент інтриги дозволяє глядачеві дофантазувати свій варіант розвитку подій.

Якщо ти любиш кіно з глибоким підтекстом, тобі маєсподобатись.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про фільми з Двейном Джонсоном.

Фото: IMDb

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