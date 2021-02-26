Том і Джеррі. Наша рецензія на новий анімований фільм про вічних ворогів

На честь 80-річчя створення персонажів стрічки Том і Джеррі студія Warner Bros. зняла мультфільм.

25 лютого вийшла прем‘єра на широкі екрани в Україні.

Ранок у Великому Місті готовий поділитися своєю рецензією на нову історію про улюблених кота і мишеня.

Том і Джеррі — це пригодницька комедія з анімаційними елементами.

Фільм має шанси підкорити всю сім‘ю.

Стрічка відзнята по мотивам мультсеріалу, але з новою сюжетною лінією.

До речі, студія не перемальовувала Тома і Джері, як це зробили, наприклад, з персонажами нового фільму Король Лев.

Від цього фільм відчувається ріднішим.

Сюжет

Історія про зустріч Тома та Джеррі у Нью-Йорку. Кіт та миша прийшли у реальний світ, сповнений проблем та людей.

Джері заїхав у найдорожчій готель міста. Цікавий варіант нового житла, але не для двох.

Хто ж дістане місце «під сонцем», а кому доведеться тяжким шляхом виживати?

Мультяшні герої зустрічають амбіційну Кайлу, життя якої круто змінилося за один день.

Вона отримала відповідальну роботу.

Їй дуже хочеться, аби заплановане у готелі весілля, пройшло чудово.

Але ж чи можливо це, коли повсюди нишпорить надокучливе мишеня Джеррі?

Сама дівчина з гризуном справитися ніяк не може, тому звертається про допомогу до кота Тома.

А у нього з Джеррі свої рахунки. Впертий та сповнений помстою кіт — її єдина надія на порятунок.

Ще й колега по роботі «точить зуб» проти всіх трьох. Як врятувати свою кар‘єру та не знищити готель?

Режисерська робота

Честь стати режисером комедії припала Тіму Сторі.

Результатами його праці стали більше 10-ти американських кінострічок, зокрема Шалений патруль.

Тім погодився представити нову версію культових герої для сучасних глядачів.

Коли мова йде про гумор, Том і Джеррі з їх комедією положень не застарівають — говорить він.

Тім наділив банальну та всім знайому історію новими фарбами.

Людські герої легко вписалися в цей сюжет.

Створення фільму з персонажами, яких добре знає не одне покоління глядачів, — завдання з розряду надскладних.

Задача ускладнюється, якщо герої мультяшні.

І прийняття або неприйняття нових та сучасних анімаційних героїв залежить від фанатів, які очікують по всьому світу.

У мультфільмі Том і Джеррі використовували той самий знаменитий крик Тома з мультфільму, який записав його творець Вільям Ханна.

Режисер познайомив глядачів не тільки з Томом і Джеррі, а і з іншими мультяшними героями.

Бульдог Спайк, який завжди встановлює свої порядки і дає прочухана котові.

Безпритульний кіт Бутч, та його команда, давній суперник Тома. Біленька кішка, до якої Том “нерівно дихає”.

Кожен з цих персонажів вніс свій вклад в новий фільм «Том і Джеррі».

Акторський склад та гра



Серед багатьох претенденток роль Кайли отримала — Хлоя Грейс Морец, яка змогла зобразити відповідну міміку для такого специфічного фільму.

Майкл Пенья зіграв роль Терренса, колеги Кайли, який з недовірою ставиться до неї.

Роб Ділейні — зіграв роль керуючого готелем, на ім‘я DuBros.

Кен Жонґ — персонаж шеф-кухар Джекі.

Джордан Болгер — роль Кемерона, бармен.

Колін Джост — роль Бена, наречений.

Паллаві Шарда — Пріта, наречена.

Щоб актори могли взаємодіяти зі своїми мультиплікаційними колегами, на допомогу запросили ляльководів.

Лиш маріонеткою Джеррі керував ляльковод на ім’я Том! Команда каже, що це іноді робило плутанину в метушні знімального процесу.

Творці фільму дуже старалися відшукати ляльковода на ім’я Джеррі, але марно. =)

Підсумуємо

Художній фільм Том і Джеррі вдало оживив усім відому історію.

Сюжет старої та нової стрічки відрізняється, але вічні погоні та ворожнеча між котом і мишеням незмінні.

Фільм порушує питання стосунків між чоловіком та жінкою, між ворогами та друзями та проблеми сучасного суспільства.

Мультфільм підходить для тих, кому зараз не вистачає у житті кольорів та добра. Чудовий привід відвідати його всією сім‘єю.

Нагадаємо, раніше ми писали про фільми із супергероями, які варто подивитися.

Фото: IMDb

Марина Максакова

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