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ICTV Ранок 15.06.2021 15:55
15.06.2021 15:55
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Як виростити авокадо вдома: дієвий метод


Якщо ти любиш авокадо, то його запросто можна посадити вдома. Тобі знадобиться лише кісточка стиглого плоду. Детальніше – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Як посадити авокадо

Спершу вибери стигне, м’яке авокадо і дістань із нього кісточку. Далі стануть у нагоді гострий ніж, три зубочистки і пластиковий стаканчик. І ось для чого:

  1. Зніми з кісточки коричневу шкірку. Це потрібно для того, щоб авокадо швидше проросло;
  2. Закріпи зубочистки на авокадо з різних сторін, аби його можна було помістити у посудину;
  3. І налий у стакан трохи води, щоб низ кісточки занурювався приблизно на 1 см.

Згодом ти побачиш, як насінина почне тріскатися, а це означатиме, що паросток на підході.

авокадо фото

Через 4-8 тижнів авокадо проросте, і тоді його потрібно буде пересадити у горщик із дренажною системою.

Додай туди керамзит, грунт і постав у тепле місце з достатньою вологістю.

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Тепер ти знаєш, як посадити авокадо. Користуйся доцільними порадами та читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виростити зелень на підвіконні.

Фото: Unsplash

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Теги: авокадо, кімнатні рослини, корисні поради
15.06.2021 15:55



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