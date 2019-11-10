Як виростити зелень на підвіконні: корисні поради

Як вирощувати зелень на підвіконні? Прості поради від Ранку у Великому Місті.

Багатьох жінок цікавить питання: як все ж таки виростити зелень на підвіконні? І ми вас розуміємо, адже, по-перше, це зручно, а по-друге, можна смакувати свіжою зеленню в будь-яку пору року.

Як вирощувати зелень на підвіконні

Є два методи, як її виростити: або висаджувати з насіння, або придбати вже готову зелень, розсадити її по горщиках і доглядати. Перший метод кращий, адже тоді рослини стоятимуть довше.

Найкраще зелень проростає в теплу пору року. Взимку їй треба більше догляду та багато сонця.

Щоб виростити зелень на підвіконні, тобі знадобиться:

Горщик або пластиковий ящик. Знайди те, у чому ти плануєш вирощувати зелень.

Грунт. Тільки не варто його брати на вулиці чи на городі. Адже там він може бути зараженим. Краще придбай у магазині готову суміш, яка оброблена від паразитів і насичена мінералами.

Дренаж. Це може бути щебінь або бита цегла. Поклади це на дно горщика.

Насіння. Обери, яку зелень ти хочеш виростити: петрушку, кріп, базилік, мелісу, м’яту чи листові салати.

Догляд

Коли розсадиш насіння по горщиках, пам’ятай, що за ними треба добре доглядати.

Помірно поливай відстояною водою.

Лиши зростати рослину в сонячному місці. Зелень повинна бути під світлом не менше 5 годин на день, а краще 10.

Якщо на вулиці буде похмуро, скористайся лампочками.

Кімнатна температура повинна бути від 18 до 20 градусів.

Тепер ти знаєш, як виростити зелень вдома на підвіконні. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

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