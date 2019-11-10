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ICTV / Ранок / Як виростити зелень на підвіконні: корисні поради / 10.11.2019 11:11
10.11.2019 11:11
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Як виростити зелень на підвіконні: корисні поради

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Як вирощувати зелень на підвіконні? Прості поради від Ранку у Великому Місті.

Багатьох жінок цікавить питання: як все ж таки виростити зелень на підвіконні? І ми вас розуміємо, адже, по-перше, це зручно, а по-друге, можна смакувати свіжою зеленню в будь-яку пору року.

Як вирощувати зелень на підвіконні

Є два методи, як її виростити: або висаджувати з насіння, або придбати вже готову зелень, розсадити її по горщиках і доглядати. Перший метод кращий, адже тоді рослини стоятимуть довше.

Найкраще зелень проростає в теплу пору року. Взимку їй треба більше догляду та багато сонця.

Щоб виростити зелень на підвіконні, тобі знадобиться:

зелень фото

Горщик або пластиковий ящик. Знайди те, у чому ти плануєш вирощувати зелень.

Грунт. Тільки не варто його брати на вулиці чи на городі. Адже там він може бути зараженим. Краще придбай у магазині готову суміш, яка оброблена від паразитів і насичена мінералами.

Дренаж. Це може бути щебінь або бита цегла. Поклади це на дно горщика.

Насіння. Обери, яку зелень ти хочеш виростити: петрушку, кріп, базилік, мелісу, м’яту чи листові салати.

Догляд

зелень у горщику фото

Коли розсадиш насіння по горщиках, пам’ятай, що за ними треба добре доглядати.

  • Помірно поливай відстояною водою.
  • Лиши зростати рослину в сонячному місці. Зелень повинна бути під світлом не менше 5 годин на день, а краще 10.
  • Якщо на вулиці буде похмуро, скористайся лампочками.
  • Кімнатна температура повинна бути від 18 до 20 градусів.
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Тепер ти знаєш, як виростити зелень вдома на підвіконні. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості граната.

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Теги: Алла Гичка, зелень, кімнатні рослини
10.11.2019 11:11
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