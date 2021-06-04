В’єтнамський штам. Чим небезпечна нова мутація коронавірусу

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У В’єтнамі виявили новий небезпечний штам коронавірусу, що поєднує в собі британський та індійський варіанти.

Чи врятують від нього наявні в світі вакцини?

В’єтнамська мутація

Коронавірус мутує з шаленою швидкістю.

Днями у ЗМІ заговорили про новий так званий “в’єтнамський” штам, що поєднав у собі ознаки небезпечних “британського” та “індійського” варіантів COVID-19.

На момент різкого зростання кількості інфікованих у В’єтнамі вакцинували лише 1% населення.

Cаме це могло стати причиною, чому там з’явилася нова мутація, припускають науковці.

Згодом у Всесвітній організації охорони здоров’я пояснили: ніякого додаткового гібридного штаму насправді не існує.

Це просто ще один із проявів загадкового “індійського” штаму.

Та ситуація від цього не змінюється.

У В’єтнамі, де довгий час вдавалося стримувати коронавірус, нині щодня фіксують понад 7 тисяч нових хворих на СOVID-19.

Не варто розслаблятися й Україні попри те, що захворюваність на коронавірус значно впала порівняно з початком весни 2021.

Адже індійський штам, що значно заразніший та смертоносніший за “оригінальний” ковід, вже поширився у понад 60 країнах світу.

Зокрема, його виявили в державах-сусідах України: Польщі, Румунії, Росії та Угорщині.

Чого нам чекати далі?

У коронавірусу налічується понад 12 тисяч мутацій.

Звісно ж, не всі вони дуже небезпечні. Інакше б людство вже давно вимерло.

Проте “індійський”, “бразильський”, “південноафриканський” та “британський” штами, які кваліфікували як особливо небезпечні, стрімко “косять” людей.

У ВООЗ навіть допускають імовірність появи мутацій коронавірусу, від яких не захиститись нинішніми вакцинами.

Але жодного такого штаму, на щастя, наразі не зафіксовано.

То що робити, аби запобігти утворенню нових “непереможних” мутацій? Відповідь проста: вакцинуватися!

Адже чим більше людей відмовляється від щеплення, тим більш шансів у коронавірусу мутувати.

Окрім того, американські науковці з Університету Юти запевняють: тяжкохворі ковідні пацієнти виділяють значно більшу кількість вірусу, ніж ті, які перенесли корону в легкій формі.

Відповідно вони заражають більше людей.

Нагадаємо, вакцинація не дає стовідсоткової гарантії, що ви не захворієте, але здатна вберегти від важкого перебігу коронавірусу та запобігти смерті.

А чи потрібно робити щеплення від COVID-19 перехворілим?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про індійський штам коронавірусу.

Фото: Pexels

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