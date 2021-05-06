Спутнік V містить живий вірус? Що приховує російська вакцина

Що відомо про російську вакцину Спутнік V.

Днями Бразилія заборонила імпорт російської антиковідної вакцини Спутнік V, бо там знайшли живий вірус.

Йдеться про аденовірус, який виступає векторним носієм для S-білка коронавірусу у вакцині.

Векторні вакцини виготовляють давно, і вони мали б бути цілком безпечними, адже вірус-вектор позбавляють можливості розмножуватися.

Але це тільки якщо вакцина підтвердила свою безпечність та ефективність і пройшла всі необхідні фази випробувань належним чином.

Російський Спутнік V цим похизуватися не може.

Що буде, якщо зробити щеплення вакциною з живим аденовірусом, здатним до розмноження?

У чому проблема?

Бразилія не вперше блокує нахвалену кремлівськими пропагандистами російську вакцину Спутнік V.

У січні Росія планувала поставити до країни 150 мільйонів доз препарату.

Проте бразильский державний регулятор завернув запит на закупівлю, пояснивши це тим, що Спутнік не відповідає “мінімальним критеріям”, необхідним для масової імунізації населення.

Згодом історія повторилася.

У березні бразильський регулятор призупинив реєстрацію російської вакцини через брак інформації про її якість, безпечність та ефективність.

Російські розробники попри вимоги так і не надали необхідні для дозволу дані, хоча самі це заперечують.

26 квітня Бразилія оприлюднила доповідь про Спутнік V.

Серед недоліків експерти називають відсутність чіткої процедури реєстрації виникнення хвороби в добровольців, фактичну відсутність у Росії дієвої системи фармаконагляду.

Це ускладнює можливість відслідковувати побічні ефекти від Спутніка у ході масової вакцинації росіян.

У другому компоненті російської антиковідної вакцини знайшли живий аденовірус, здатний до розмноження.

Особливості вірусів

Зазвичай, в основі векторних вакцин не той вірус, від якого має захищати щеплення, а інші віруси, як от аденовірус, який не має становити загрози для людини.

За умови, що дослідження провели належним чином і технологія виробництва препарату не була порушена на жодному етапі.

Аденовірус в антиковідних вакцинах слугує таким собі “ракетоносієм” для S-білка коронавірусу, завдяки якому організм людини має навчитися виробляти захисні антитіла.

Методом генетичної інженерії у аденовіруса вирізають ген Е1, який відповідає за розмноження.

А що не так з російським “Спутніком”?

У цій вакцині не вирізали шмат, який потрібен для розмноження. Вона фактично може розмножуватися всередині людського організму. Щось туди потрапило або зумисно, або випадково. Про це говорять бразильські авторитети з організації ANVISA і посилаються на те, що їх не допустили провести аудит виробничих потужностей в Росії, – каже біологиня Дар’я Озерна.

Аденовіруси не такі шкідливі для людини, як новий коронавірус.

Зазвичай вони викликають нетяжкі респіраторні захворювання, що можуть супроводжуватися, наприклад, кон’юктивітом.

Не можна стверджувати, ніби імунітет здорової людини не поборить і аденовірус, і корону водночас, проте для певних категорій людей їхнє поєднання може бути дуже небезпечним.

Чому ж Росія приховує дані про Спутнік і вперто стоїть на тому, ніби у їхньому препараті немає життєздатних вірусів?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про індійський штам коронавірусу.

Фото: Pexels

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