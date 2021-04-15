Штрафи і звільнення з роботи? Як світ бореться з антивакцинаторами

Все про вакцинацію у світі.

У грудні 2020 ВООЗ виступила проти примусової вакцинації від COVID-19.

У більшості країн світу робити щеплення чи ні – дійсно вирішують самі громадяни.

Утім можливостей у невакцинованих значно менше.

Ситуація в Ізраїлі

Ізраїльська влада оголосила завершення локдауну через малу кількість інфікованих та відсутність тяжкохворих пацієнтів, проте послаблювала карантин поступово.

У лютому Ізраїль почав видавати вакцинованим від COVID-19 так звані “зелені паспорти”.

Це перепустки для повернення до нормального життя.

Власникам “зелених паспортів” дозволили відвідувати бари, ресторани, театри, готелі, тренажерні зали, басейни та навіть концерти.

На вході перевіряють, щоб сертифікат про щеплення від коронавірусу був виданий щонайменше за тиждень до події.

Окрім того, 6 квітня Управління у справах населення та імміграції Ізраїлю зобов’язало всіх іноземців, які бажають в’їхати до країни, надсилати перед польотом довідку про повну вакцинацію від коронавірусу.

По прибутті протягом 72 годин необхідно зробити тест на коронавірус.

Станом на початок квітня понад 61% населення Ізраїлю отримав дві дози антиковідної вакцини.

Амбітний Китай

Мету вакцинувати від коронавірусу 560 мільйонів людей або 40% населення до кінця червня цього року поставив перед собою Китай.

При тому, що кампанія з імунізації розпочалася вже після завершення епідемії COVID-19 в країні.

І хоча у Китаї все ще трапляються немасові випадки зараження коронавірусом, місцевий уряд прагне запобігти новій хвилі захворювань.

До середини березня Китай встиг використати близько 65 мільйонів доз антиковідної вакцини.

У квітні темпи вакцинації суттєво пришвидшилися.

Нині в Китаї роблять по 4 мільйони щеплень щодня, але планують вийти на 10 мільйонів.

Заохочують вакцинуватися китайців по-різному: і батогом, і пряником, залежно від провінції.

Наприклад, у Пекіні деякі магазини пропонують щепленим знижки на певні товари та продукти.

І хоча про примусову вакцинацію на рівні державної влади не говорять, пекінські студенти навіть скаржаться, ніби їм погрожують відстороненням від навчання у разі відмови від щеплення.

Також у Пекіні маркують офісні будівлі, заклади громадського харчування та торгові центри.

Зелені позначки зі шприцом означають, що понад 80% працівників установ вакцинувалися.

Синя позначка – щеплення зробили від 40 до 80%, червона – вакциновані менше 40%.

А от в Хайнані місцева влада відкрито попереджає підприємців.

Діяльність компанії можуть призупинити, якщо щонайменше 85% працівників не будуть вакциновані.

Робити щеплення від коронавірусу зобов’язали всіх жителів міста Жуйлі після нещодавнього спалаху коронавірусу.

Як борються з антивакцинаторами в інших країнах?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому молодь все частіше хворіє на коронавірус у важкій формі.

Фото: Pexels

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