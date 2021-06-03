Мішель Андраде розповіла, чому б не заспівала дуетом з Олегом Винником: інтерв’ю | 33 за 3

“Не говорити про політику” — так українська співачка болівійського походження Мішель Андраде описала заборони у своєму контракті.
Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко про те, чи справді продюсер співачки Потап віддає їй 10% від гонорару за концерт, Андраде відповіла так:
Можливо, іноді більше.
Також Мішель розказала, чому би не заспівала дуетом з Олегом Винником.
Він класний, але мені здається, що наші стилі дещо різні, — поділилася співачка.
Окрім цього, Андраде зізналася, що дається їй найскладніше в роботі ведучої програми “Орел і Решка”.
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Сезон про людей. Потрібно спілкуватися з ними. Коли ти повинен ставити пікантні запитання, і ось грань між цими питаннями — це і є найскладніше, — підкреслила Мішель.
Про найсміливіший вчинок співачки і про те, чим відрізняються українці від болівійців, дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше інтерв’ю у рубриці “33 за 3” дав інтерв’ю Степан Казанін.
Фото: aakucherenko, mishvirmish