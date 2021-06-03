Мішель Андраде розповіла, чому б не заспівала дуетом з Олегом Винником: інтерв’ю | 33 за 3

“Не говорити про політику” — так українська співачка болівійського походження Мішель Андраде описала заборони у своєму контракті.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко про те, чи справді продюсер співачки Потап віддає їй 10% від гонорару за концерт, Андраде відповіла так:

Можливо, іноді більше.

Також Мішель розказала, чому би не заспівала дуетом з Олегом Винником.

Він класний, але мені здається, що наші стилі дещо різні, — поділилася співачка.

Окрім цього, Андраде зізналася, що дається їй найскладніше в роботі ведучої програми “Орел і Решка”.

Сезон про людей. Потрібно спілкуватися з ними. Коли ти повинен ставити пікантні запитання, і ось грань між цими питаннями — це і є найскладніше, — підкреслила Мішель.

Про найсміливіший вчинок співачки і про те, чим відрізняються українці від болівійців, дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше інтерв’ю у рубриці “33 за 3” дав інтерв’ю Степан Казанін.

Фото: aakucherenko, mishvirmish

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