Сергій Рахманін розповів, що вважає найбільшою помилкою Зеленського: інтерв’ю | 33 за 3

“Суміш мистецтва, акторства, економіки, права, інтриги” — так український журналіст та народний депутат Сергій Рахманін описав політику.
Це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
Також Рахманін розповів ведучій Олександрі Кучеренко, що найбільше дратує його у Верховній Раді.
“Невміння політиків робити висновки з власних і чужих помилок” – резюмував нардеп.
На запитання про головну помилку Володимира Зеленського, журналіст відповів так:
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Він увірував, що він президент, раніше, ніж він став ним.
Рахманін поділився, що йому дає депутатство.
Відчуття впливу на процеси. Я дуже тішуся, коли мені це вдається, – акцентував політик.
Що може змусити Сергій Рахманіна скласти мандат, коли йому як журналісту найбільше було страшно та хто для нього герой України усіх часів – про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дала інтерв’ю Оксана Соколова.
Фото: Голос, aakucherenko