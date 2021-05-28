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ICTV Ранок 28.05.2021 11:00
28.05.2021 11:00
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Сергій Рахманін розповів, що вважає найбільшою помилкою Зеленського: інтерв’ю | 33 за 3


“Суміш мистецтва, акторства, економіки, права, інтриги” — так український журналіст та народний депутат Сергій Рахманін описав політику. 

Це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Також Рахманін розповів ведучій Олександрі Кучеренко, що найбільше дратує його у Верховній Раді.

“Невміння політиків робити висновки з власних і чужих помилок” – резюмував нардеп.

На запитання про головну помилку Володимира Зеленського, журналіст відповів так:

Він увірував, що він президент, раніше, ніж він став ним.

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Рахманін поділився, що йому дає депутатство.

Відчуття впливу на процеси. Я дуже тішуся, коли мені це вдається, – акцентував політик.

Що може змусити Сергій Рахманіна скласти мандат, коли йому як журналісту найбільше було страшно та хто для нього герой України усіх часів – про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дала інтерв’ю Оксана Соколова.

Фото: Голос, aakucherenko 

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, Сергій Рахманін
28.05.2021 11:00



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