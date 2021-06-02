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ICTV Ранок 02.06.2021 10:08
02.06.2021 10:08
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Степан Казанін розповів, чи очікує Квартал 95 на повернення Зеленського: інтерв’ю | 33 ЗА 3


“Найбільшим особистим досягнення я вважаю знайомство із Зеленським”

Про це український гуморист та актор студії “Квартал 95” Степан Казанін зізнався в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання про те, чи чекають у шоу на повернення Президента через 3 роки, Казанін відповів так:

Хотілося б. Але, думаю, не дочекаєтесь.

І пожартував, мовляв, без Зеленського у Кварталі стало легше дихати.

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Також гуморист розповів Олександрі Кучеренко про дітей та дружину, з якою живе вже 27 років:

Будь-яка її риса характеру мене лякає, — поділився із усмішкою.

Як Казанін застосовує у житті освіту інженера-механіка, що востаннє дарував Зеленському, і чи узгоджує Президент жарти про себе – про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дав інтерв’ю Сергій Рахманін.

Фото: kazaninstepurik, aakucherenko 

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко
02.06.2021 10:08



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