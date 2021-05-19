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ICTV Ранок 19.05.2021 11:34
19.05.2021 11:34
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Дмитро Танкович розповів, чим відрізняється менталітет українців і білорусів: інтерв’ю | 33 за 3


“Це питання не до мене” — так білоруський телеведучий та актор Дмитро Танкович відповів на запитання щодо отримання українського паспорта.

Про це шоумен сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Також він розповів ведучій Олександрі Кучеренко, що хоче залишитися громадянином Білорусі.

Чекаю, коли Зеленський виконає передвиборчу обіцянку, і буде ухвалений закон про подвійне громадянство”— зауважив Танкович.

На запитання про Володимира Зеленського гуморист відповів так:

Я вважаю його гарним актором, а який він президент, можна буде сказати через років три.

Також по темі: Посол ЄС оцінив рівень життя в Україні: інтерв'ю | 33 за 3 Тіна Кароль про вокал, чоловіків і зворотній бік популярності — інтерв'ю | 33 за 3 Володимир Гройсман про доходи, політику і щасливий шлюб — інтерв’ю | 33 за 3

А ось сам у політику Танкович не поспішає і в президенти Білорусі йти не збирається.

Кожен має займатися тим, у чому розбирається, — наголосив ведучий.

Танкович також розказав, чим відрізняється менталітет українців і білорусів.

Білоруси просто довше терплять, але в цілому все дуже схоже, — поділився шоумен.

Телеведучий акцентував, що йому подобається жити в Україні, а на питання про еміграцію віджартувався.

Про гонорари за корпоративи, сімейний бюджет та кулінарні навички Танковича дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дала інтерв’ю Оксана Соколова.

Фото: aakucherenko

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Теги: 33 за 3, Дмитро Танкович, Олександра Кучеренко
19.05.2021 11:34



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