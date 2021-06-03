Спрей, сироп і пластир. Підбірка незвичайних вакцин від коронавірусу

Незвичайні вакцини від коронавірусу.

Нині на третій завершальній стадії досліджень перебувають 30 антиковідних вакцин.

Серед них і розробка французької компанії Valneva.

Зараз британські вчені перевіряють, чи може третя додаткова доза цього препарату протидіяти новим штамам коронавірусу.

До того ж, незабаром у світі можуть з’явитися антиковідні вакцини у формі сиропу та назального спрею.

Французька вакцина

Французька компанія Valneva працює над вакциною від коронавірусу під назвою VLA2001.

Це наразі єдина інактивована вакцина, яка розробляється в Європі, утім технологія не нова й перевірена роками.

В основі французької вакцини — “вбитий” коронавірус, тобто, який вже не є небезпечним для людини.

Препарат розроблений на базі іншої вакцини Valneva проти японського енцефаліту.

До пандемії французька компанія займалася розробкою вакцин для профілактики інфекційних захворювань, зокрема тих, яких туристи можуть підхопити під час мандрівок екзотичними країнами.

Valneva відома препаратами проти вірусу Зіка, холери, тифу та грипу.

Вакцина VLA2001 дводозна, щеплення необхідно повторити на 21 день після першого.

Препарат можна зберігати у звичайному холодильнику від +2 до +8 градусів Цельсія.

Першу-другу фази досліджень французької антиковідної вакцини проводили у Великої Британії.

У них взяли участь люди від 18 до 55 років.

Належна імунна відповідь на щеплення виробилася у всіх добровольців, при цьому не зафіксували жодного випадку серйозних побічних ефектів.

Лише двоє зі 153 добровольців поскаржилися на головний біль та втому, але, нагадаємо, ці побічні реакції вважаються нормальними і можуть виникати на будь-яку вакцину.

Нині французька розробка на третій фазі клінічних випробувань.

Окрім того, британські вчені тестують, наскільки ефективною може бути третя додаткова доза VLA2001 проти нових небезпечних штамів коронавірусу.

У межах цього дослідження випробовують і популярні вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

Французькі розробники сподіваються, що VLA2001 схвалять восени.

Британський уряд, який інвестував у дослідження, вже домовився про придбання 100 мільйонів доз вакцини.

Євросоюз у свою чергу законтрактував 30 мільйонів із можливістю дозамовити ще стільки ж.

Американські розробки

Американські компанії VaxForm та USSF зі штату Пенсильванія розробляють антиковідну вакцину у формі суспензії.

Це рекомбінантна вакцина на основі білкових субодиниць.

Вакцини такого типу для утворення імунної відповіді постачають в організм людини певний ізольований антиген, спайк-протеїн коронавірусу, що не має вірусних частинок.

Вчені сподіваються, що препарат стане порятунком для бідних країн.

Оскільки не потрібно залучати велику кількість медпрацівників та організовувати пункти щеплення.

Купив флакончик в аптеці, випив та отримав захист від коронавірусу.

До того ж, вакцина залишається стабільною за кімнатної температури.

Звучить багатообіцяюче, проте потрібно дочекатися результатів хоча б першої фази досліджень на людях, які розпочалися наприкінці травня у Новій Зеландії за участі 45 добровольців від 18-ти до 56-ти років.

Проміжні дані випробувань пероральної вакцини мають бути вже через місяць.

Утім, коли препарат випробовували на гризунах, антитіла до коронавірусу виробилися у піддослідних вже на другий день після імунізації.

Які ще незвичайні вакцини від коронавірусу зараз створюють?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про атаки на Pfizer.

Фото: Unsplash

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