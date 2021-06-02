Атака на Pfizer. Хто і навіщо намагається дискредитувати американську вакцину від коронавірусу

Хто і навіщо прагне дискредитувати американську вакцину від коронавірусу.

Днями впливові блогери з Франції та Німеччини повідомили: їм пропонували по 2000 євро за поширення інформації про нібито “смертельну” небезпеку від щеплення антиковідною вакциною Pfizer.

Ті відмовилися, а ще назвали замовника.

Ним виявилося лондонське рекламне агентство, яке, втім, не зареєстроване в реєстрі публічних компаній Великої Британії.

Власник агентства, а також інші його керівники – росіяни. Збіг?

То хто і навіщо дискредитує Pfizer у розпал пандемії?

Щойно інцидент навколо пропозиції фірми Fazze “очорнити” Pfizer набув розголосу, компанія видалила зі свого сайту всю контактну інформацію.

Раніше там була вказана електронна пошта та лондонська адреса.

У свою чергу, французьке онлайн-медіа Numerama з’ясувало, що насправді компанія не зареєстрована у Великій Британії та не має офісу в Лондоні!

Чим саме займається так зване “рекламне агентство”, теж не зрозуміло.

Компанія позиціонує себе як платформа для взаємодії між блогерами та рекламодавцями.

Натомість на російському сайті з працевлаштування вказано: Fazze – “дочка” британської холдингової компанії AdNow international, офіси якої є як у Великобританії, так і в Росії.

Причому, корпоративна пошта співпадає з тією, яку вказувала Fazze, коли взялася за “чорний піар” вакцини Pfizer.

Глава ж Fazze В’ячєслав Усольцев, що оперативно “підчистив” профіль у фейсбуці після скандалу – теж колишній співробітник AdNow та новосибірської компанії Brand.ad.

Що відомо про британську компанію AdNow і хто за нею стоїть?

Журналісти Радіо Свобода встановили: британську AdNow у 2014 році заснували росіянин Станіслав Фєсєнко та британець Юван Толладей, колеги, які свого часу працювали у компанії AnnGames, яку в соцмережах звинувачують у розсилці фішингових листів з комп’ютерними вірусами.

Фішинг – вид шахрайства, спрямований як на виманювання персональних даних окремих користувачів, так і на злам цілих корпорацій.

Та повернемося до AdNow.

Московським офісом сумнівної компанії до 2018 року керувала Юлія Сєрєбрянская.

Родом з Новосибірську свого часу вона переїхала до Москви та працювала на прокремлівських федеральних телеканалах.

У 2007 році була у передвиборчому штабі Дмітрія Мєдвєдєва, тодішнього першого віцепрем’єр-міністра Росії, якого саме готували до президентського крісла.

У 2012 Сєрєбрянская опинилася вже у передвиборчому штабі Путіна та співпрацювала з правлячою партією “Єдіная Росія”.

А вже наступного року переїхала до США нібито “за сімейними обставинами”.

Там, за словами Сєрєбрянскої, “налагодила співпрацю з російською громадою в Каліфорнії (зокрема, з технологічними компаніями Кремнієвої долини), Арізоні та Неваді”.

Повернулася до РФ Сєрєбрянская в 2015, а вже через 2 роки заснувала громадську організацію “Російська ініціатива”, мета якої, мовляв, просувати російську мову та культуру за кордоном.

Ще одна забавка Сєрєбрянскої – продаж препаратів з недоведеною ефективністю для “краси та здоров’я” через компанію, яка нібито працює з Британії.

Не забуваємо, що при всіх цих активностях жінка якось встигала керувати компанією AdNow, пов’язаною з дискредитацією вакцини від коронавірусу Pfizer.

Окрім того, з AdNow Сєрєбрянську пов’язує компанія “Дарікс”, де вона є гендиректоркою.

Ймовірно, це теж фірма-прокладка, що нібито надає AdNow консультаційні та інформаційні послуги.

Зрештою, журналісти-розслідувачі російського офісу “Радіо Свобода” пишуть: Юлія Сєрєбрянская – сестра Михайла Сєрєбрянского, який очолює новосибірську компанію Brand.ad.

Ту саму, де працював В’ячеслав Усольцев до того, як став главою Fazze і почав пропонувати блогерам-мільйонникам заробити 2 тисячі євро на дискредитації пфайзерівської вакцини.

За якими схемами Кремль “топить” вакцини?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про індійський штам коронавірусу.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.