Атака на Pfizer. Хто і навіщо намагається дискредитувати американську вакцину від коронавірусу

Хто і навіщо прагне дискредитувати американську вакцину від коронавірусу.
Днями впливові блогери з Франції та Німеччини повідомили: їм пропонували по 2000 євро за поширення інформації про нібито “смертельну” небезпеку від щеплення антиковідною вакциною Pfizer.
Ті відмовилися, а ще назвали замовника.
Ним виявилося лондонське рекламне агентство, яке, втім, не зареєстроване в реєстрі публічних компаній Великої Британії.
Власник агентства, а також інші його керівники – росіяни. Збіг?
То хто і навіщо дискредитує Pfizer у розпал пандемії?
Щойно інцидент навколо пропозиції фірми Fazze “очорнити” Pfizer набув розголосу, компанія видалила зі свого сайту всю контактну інформацію.
Раніше там була вказана електронна пошта та лондонська адреса.
У свою чергу, французьке онлайн-медіа Numerama з’ясувало, що насправді компанія не зареєстрована у Великій Британії та не має офісу в Лондоні!
Чим саме займається так зване “рекламне агентство”, теж не зрозуміло.
Компанія позиціонує себе як платформа для взаємодії між блогерами та рекламодавцями.
Натомість на російському сайті з працевлаштування вказано: Fazze – “дочка” британської холдингової компанії AdNow international, офіси якої є як у Великобританії, так і в Росії.
Причому, корпоративна пошта співпадає з тією, яку вказувала Fazze, коли взялася за “чорний піар” вакцини Pfizer.
Глава ж Fazze В’ячєслав Усольцев, що оперативно “підчистив” профіль у фейсбуці після скандалу – теж колишній співробітник AdNow та новосибірської компанії Brand.ad.
Що відомо про британську компанію AdNow і хто за нею стоїть?
Журналісти Радіо Свобода встановили: британську AdNow у 2014 році заснували росіянин Станіслав Фєсєнко та британець Юван Толладей, колеги, які свого часу працювали у компанії AnnGames, яку в соцмережах звинувачують у розсилці фішингових листів з комп’ютерними вірусами.
Фішинг – вид шахрайства, спрямований як на виманювання персональних даних окремих користувачів, так і на злам цілих корпорацій.
Та повернемося до AdNow.
Московським офісом сумнівної компанії до 2018 року керувала Юлія Сєрєбрянская.
Родом з Новосибірську свого часу вона переїхала до Москви та працювала на прокремлівських федеральних телеканалах.
У 2007 році була у передвиборчому штабі Дмітрія Мєдвєдєва, тодішнього першого віцепрем’єр-міністра Росії, якого саме готували до президентського крісла.
У 2012 Сєрєбрянская опинилася вже у передвиборчому штабі Путіна та співпрацювала з правлячою партією “Єдіная Росія”.
А вже наступного року переїхала до США нібито “за сімейними обставинами”.
Там, за словами Сєрєбрянскої, “налагодила співпрацю з російською громадою в Каліфорнії (зокрема, з технологічними компаніями Кремнієвої долини), Арізоні та Неваді”.
Повернулася до РФ Сєрєбрянская в 2015, а вже через 2 роки заснувала громадську організацію “Російська ініціатива”, мета якої, мовляв, просувати російську мову та культуру за кордоном.Також по темі: Коронавірус перетвориться на "звичайну застуду"? Ефективні ліки від коронавірусу вже на підході? Що відомо про новий препарат Уколи, спреї та капсули. Вакцини від коронавірусу, про які ви ще не чули
Ще одна забавка Сєрєбрянскої – продаж препаратів з недоведеною ефективністю для “краси та здоров’я” через компанію, яка нібито працює з Британії.
Не забуваємо, що при всіх цих активностях жінка якось встигала керувати компанією AdNow, пов’язаною з дискредитацією вакцини від коронавірусу Pfizer.
Окрім того, з AdNow Сєрєбрянську пов’язує компанія “Дарікс”, де вона є гендиректоркою.
Ймовірно, це теж фірма-прокладка, що нібито надає AdNow консультаційні та інформаційні послуги.
Зрештою, журналісти-розслідувачі російського офісу “Радіо Свобода” пишуть: Юлія Сєрєбрянская – сестра Михайла Сєрєбрянского, який очолює новосибірську компанію Brand.ad.
Ту саму, де працював В’ячеслав Усольцев до того, як став главою Fazze і почав пропонувати блогерам-мільйонникам заробити 2 тисячі євро на дискредитації пфайзерівської вакцини.
За якими схемами Кремль “топить” вакцини?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про індійський штам коронавірусу.
Фото: Pexels