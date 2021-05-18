Цифри вражають. Скільки насправді українців померло від коронавірусу?

Яка реальна смертність від коронавірусу в Україні та світі.

Наступна хвиля епідемії коронавірусної інфекції буде більш смертоносною. Все через індійський штам. Якщо він добереться до України, варто готуватись до найгіршого.

Про зростання смертності від коронавірусу попереджає Всесвітня організація охорони здоров’я. Хоча науковці створили одразу декілька безпечних та ефективних вакцин від COVID-19 і продовжують працювати ще й над лікарськими засобами від пошесті, коронавірус теж не здається: мутує і стає заразнішим.

Індійський штам – у чому його небезпека

Днями ВООЗ офіційно визнала “індійський” штам SARS-COV-2 одним із найнебезпечніших. За попередніми даними американських вчених, він поширюється на 50% швидше за оригінальний вірус і на 60% смертельніший.

Індійський варіант вже виявили в 44 країнах світу – зокрема, в Польщі, Румунії та Росії. Скоро він може дістатися й України, попереджають у Міністерстві охорони здоров’я. То чим індійський штам такий небезпечний?

Він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму, а, за повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки сліпоти та мукормікозу – це некротичне ураження слизових оболонок носу та горла, – говорить міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Наразі в Україні не зафіксували випадки інфікування індійським варіантом вірусу, та і без нього Україна серед антилідерів за добовим рівнем смертності від COVID-19.

Реальна смертність від коронавірусу

Загалом від початку пандемії – станом на 17 травня – від коронавірусу померли щонайменше 48 тисяч 184 українця. Вдумайтеся, це ніби з карти України стерли невеличке місто – як от Білгород-Дністровський в Одеській області чи Ізюм в Харківській! І це лише за офіційними даними.

Натомість українські науковці кажуть – статистика МОЗ щодо летальних випадків суттєво викривлена. То скільки насправді українців померло від ускладнень, спричинених COVID-19? І як надалі запобігти смертям – зокрема, від нових штамів?

Щонайменше 90, ба навіть 110 тисяч – така справжня кількість жертв коронавірусу в Україні у 2020 році! Це оцінка Національної академії наук. Тобто, офіційні дані щодо смертності, на думку вчених, занижені вдвічі.

Своє розслідування щодо реальної кількості жертв коронавірусу в різних країнах провів і вашингтонський Інститут показників і оцінки здоров’я США. Дослідники звітують про понад 6 мільйонів загиблих по всьому світі, тоді як, за даними ВООЗ, загинули цей показник удвічі менший.

То що робити, аби і так страшні цифри не примножувалися? Вакцинуватися, – кажуть фахівці. Ефективнішого способу боротьби з інфекційними хворобами ще не винайшли.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи безпечно вакцинувати дітей від коронавірусу.

Фото: Рexels

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