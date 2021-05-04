Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 04.05.2021 13:30
04.05.2021 13:30
Поділитися

“Індійський” штам коронавірусу вже близько? Чого варто боятися українцям


Все про коронавірус в Україні та світі. 

Планетою шириться новий індійський штам, що поєднав у собі одразу дві небезпечні мутації.

Що робити Україні, аби його не “підхопити”?

І як запобігти спалаху нових заражень та смертей?

Ситуація в Індії 

Індія “палає”. Щодня там фіксують понад 400 тисяч нових заражень  та близько 4 тисяч смертей.

Не вистачає не те що кисню, апаратів штучної вентиляції легень та ліжок у лікарнях, а навіть місць у моргах та крематоріях.

Тіла спалюють деінде: на вулицях, у парках, на автостоянках.

Бракує і нош, щоб переносити померлих до імпровізованих місць спалювання.

Це при тому, що Індія вивела на світовий ринок одразу декілька ефективних та безпечних антиковідних вакцин і має розвинену медицину та фармацевтику.

Ще в лютому кількість інфікованих в країні становила 12 тисяч на день на майже 1,4 мільярда населення.

Але абсолютно все перекреслили популістські рішення індійської влади під час місцевих виборів.

Прем’єр-міністр Індії наголошував на нібито руйнівному впливі карантинних обмежень на економіку.

Тому в Індії скасували жорсткий локдаун та комендантську годину.

Вакцинальна кампанія не встигла набрати обертів, а люди вже втратили пильність і розслабилися.

Тим часом з’явився новий “індійський” штам коронавірусу, що поєднав у собі одразу дві небезпечні мутації і “косить” молодь швидше за “оригінал”.

У це важко повірити, але така сама ситуація, що в Індії, може повторитися будь-де, застерігають у ВООЗ.

Україна – не виняток.

Слід чекати нової хвилі?

В Україні на Великдень у релігійних заходах взяли участь понад 743 тисяч людей.

Хоча у Міністерстві внутрішніх справ не зафіксували грубих порушень під час святкових служб, це ще не привід радіти.

Адже травневі свята тривають, а жорстких карантинних обмежень, які б контролювали пересування населення чи забороняли б збиратися великими компаніями на природі, як не було, так і немає. 

Наразі їх не збираються впроваджувати. 

Минулого року в Україні під час травневих свят діяв тотальний локдаун.

Обмеження поширювалися і на традиційні виїзди з друзями та родичами на шашлики, і на роботу ресторанів та кафе.

Однак порушників карантину було вдосталь. Тоді правоохоронці склали понад 10 тисяч адмінпротоколів.

А чим послаблення карантинних обмежень у деяких містах України та відсутність загальнонаціонального жорсткого локдауну загрожує цьогоріч?

Фахівці прогнозують спалах нових заражень і смертей після травневих свят.

А також “четверту хвилю” коронавірусу в Україні восени.

Також по темі: Четверта хвиля коронавірусу? Що чекає на Україну після травневих свят Сходження на Еверест з COVID-19? Як вірус дістався найвищої точки світу Сотні тисяч гривень? Скільки насправді коштує лікування від коронавірусу

Чи добереться “індійський” штам до України?

Як від цього вберегтися?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про коронавірус в Індії.

Фото: Unsplash 

    

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Індія, карантин, коронавірус
04.05.2021 13:30



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати