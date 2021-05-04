“Індійський” штам коронавірусу вже близько? Чого варто боятися українцям

Все про коронавірус в Україні та світі.

Планетою шириться новий індійський штам, що поєднав у собі одразу дві небезпечні мутації.

Що робити Україні, аби його не “підхопити”?

І як запобігти спалаху нових заражень та смертей?

Ситуація в Індії

Індія “палає”. Щодня там фіксують понад 400 тисяч нових заражень та близько 4 тисяч смертей.

Не вистачає не те що кисню, апаратів штучної вентиляції легень та ліжок у лікарнях, а навіть місць у моргах та крематоріях.

Тіла спалюють деінде: на вулицях, у парках, на автостоянках.

Бракує і нош, щоб переносити померлих до імпровізованих місць спалювання.

Це при тому, що Індія вивела на світовий ринок одразу декілька ефективних та безпечних антиковідних вакцин і має розвинену медицину та фармацевтику.

Ще в лютому кількість інфікованих в країні становила 12 тисяч на день на майже 1,4 мільярда населення.

Але абсолютно все перекреслили популістські рішення індійської влади під час місцевих виборів.

Прем’єр-міністр Індії наголошував на нібито руйнівному впливі карантинних обмежень на економіку.

Тому в Індії скасували жорсткий локдаун та комендантську годину.

Вакцинальна кампанія не встигла набрати обертів, а люди вже втратили пильність і розслабилися.

Тим часом з’явився новий “індійський” штам коронавірусу, що поєднав у собі одразу дві небезпечні мутації і “косить” молодь швидше за “оригінал”.

У це важко повірити, але така сама ситуація, що в Індії, може повторитися будь-де, застерігають у ВООЗ.

Україна – не виняток.

Слід чекати нової хвилі?

В Україні на Великдень у релігійних заходах взяли участь понад 743 тисяч людей.

Хоча у Міністерстві внутрішніх справ не зафіксували грубих порушень під час святкових служб, це ще не привід радіти.

Адже травневі свята тривають, а жорстких карантинних обмежень, які б контролювали пересування населення чи забороняли б збиратися великими компаніями на природі, як не було, так і немає.

Наразі їх не збираються впроваджувати.

Минулого року в Україні під час травневих свят діяв тотальний локдаун.

Обмеження поширювалися і на традиційні виїзди з друзями та родичами на шашлики, і на роботу ресторанів та кафе.

Однак порушників карантину було вдосталь. Тоді правоохоронці склали понад 10 тисяч адмінпротоколів.

А чим послаблення карантинних обмежень у деяких містах України та відсутність загальнонаціонального жорсткого локдауну загрожує цьогоріч?

Фахівці прогнозують спалах нових заражень і смертей після травневих свят.

А також “четверту хвилю” коронавірусу в Україні восени.

Чи добереться “індійський” штам до України?

Як від цього вберегтися?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про коронавірус в Індії.

Фото: Unsplash

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