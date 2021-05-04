“Індійський” штам коронавірусу вже близько? Чого варто боятися українцям

Все про коронавірус в Україні та світі.
Планетою шириться новий індійський штам, що поєднав у собі одразу дві небезпечні мутації.
Що робити Україні, аби його не “підхопити”?
І як запобігти спалаху нових заражень та смертей?
Ситуація в Індії
Індія “палає”. Щодня там фіксують понад 400 тисяч нових заражень та близько 4 тисяч смертей.
Не вистачає не те що кисню, апаратів штучної вентиляції легень та ліжок у лікарнях, а навіть місць у моргах та крематоріях.
Тіла спалюють деінде: на вулицях, у парках, на автостоянках.
Бракує і нош, щоб переносити померлих до імпровізованих місць спалювання.
Це при тому, що Індія вивела на світовий ринок одразу декілька ефективних та безпечних антиковідних вакцин і має розвинену медицину та фармацевтику.
Ще в лютому кількість інфікованих в країні становила 12 тисяч на день на майже 1,4 мільярда населення.
Але абсолютно все перекреслили популістські рішення індійської влади під час місцевих виборів.
Прем’єр-міністр Індії наголошував на нібито руйнівному впливі карантинних обмежень на економіку.
Тому в Індії скасували жорсткий локдаун та комендантську годину.
Вакцинальна кампанія не встигла набрати обертів, а люди вже втратили пильність і розслабилися.
Тим часом з’явився новий “індійський” штам коронавірусу, що поєднав у собі одразу дві небезпечні мутації і “косить” молодь швидше за “оригінал”.
У це важко повірити, але така сама ситуація, що в Індії, може повторитися будь-де, застерігають у ВООЗ.
Україна – не виняток.
Слід чекати нової хвилі?
В Україні на Великдень у релігійних заходах взяли участь понад 743 тисяч людей.
Хоча у Міністерстві внутрішніх справ не зафіксували грубих порушень під час святкових служб, це ще не привід радіти.
Адже травневі свята тривають, а жорстких карантинних обмежень, які б контролювали пересування населення чи забороняли б збиратися великими компаніями на природі, як не було, так і немає.
Наразі їх не збираються впроваджувати.
Минулого року в Україні під час травневих свят діяв тотальний локдаун.
Обмеження поширювалися і на традиційні виїзди з друзями та родичами на шашлики, і на роботу ресторанів та кафе.
Однак порушників карантину було вдосталь. Тоді правоохоронці склали понад 10 тисяч адмінпротоколів.
А чим послаблення карантинних обмежень у деяких містах України та відсутність загальнонаціонального жорсткого локдауну загрожує цьогоріч?
Фахівці прогнозують спалах нових заражень і смертей після травневих свят.
А також “четверту хвилю” коронавірусу в Україні восени.Також по темі: Четверта хвиля коронавірусу? Що чекає на Україну після травневих свят Сходження на Еверест з COVID-19? Як вірус дістався найвищої точки світу Сотні тисяч гривень? Скільки насправді коштує лікування від коронавірусу
Чи добереться “індійський” штам до України?
Як від цього вберегтися?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про коронавірус в Індії.
Фото: Unsplash