Ворота Балкан: гід по туристичних місцях Сербії

Сербія – невеличка європейська країна в центральній частині Балкан.

Вона має велику кількість визначних пам’яток, де українці можуть подорожувати у безвізовому режимі протягом 90 днів, маючи з собою лише закордонний паспорт.

Ми підготували для тебе найцікавіші місця, які варто відвідати у цій Сербії.

Почнемо з Белграду або, як його називають, “Ворота Балкан”.

Столиця — одне з найстаріших міст Європи, розташоване на місці злиття річок Сави та Дунаю.

Белградська фортеця

Символ Сербії, історичний комплекс, що складається з цитаделі та парку Калемегдан.

За роки свого існування вона була завойована різними народами.

Тому на її території знаходяться як православні церкви, так і мусульманські могили та турецькі лазні.

Неймовірним фактом є те, що за 2300 років фортеця була зруйнована 44 рази.

Собор Святого Сави

Один з найбільших храмів православної церкви, зразком якого послужив Собор Святої Софії у Стамбулі.

Що є дуже символічним, адже на місці його розташування османи спалили мощі архієпископа та національного героя Сербії Святого Сави.

Cобор порівнюють з іспанським Саграда Фамілія тим, що його будівництво триває ще з 1935 року.

Скадарлія

Історичний квартал міста з архітектурою 18-19 століття, де зараз розташовані кафе, ресторани, магазини та сувенірні лавки.

У минулому — Циганський квартал, який перетворився на богемну частину міста.

Тепер її називають Монмартром Белграда.

“Місто диявола”

Скелі на горі Радан, які утворилося внаслідок вулканічної активності та сильної ерозії.

Є великою природною пам’яткою та підлягає захисту першої категорії.

Місто Диявола було номінантом на участь у кампанії «Сім нових чудес природи».

Національний парк Тара

Загальна площа парку сягає майже 20 тис гектарів. Більшість його території покрита лісами, де ростуть реліктові дерева та рослини.

Наприклад, сербська ялина, яка пережила період вимирання динозаврів.

А його особливістю є будиночок, що розташований посеред річки Дніри.

Каньйон Увац

Каньйон затопило внаслідок будівництва дамби.

Тепер тут курсують прогулянкові кораблі, а його береги з’єднує підвісний пішохідний міст довжиною більше ніж у 200 метрів.

До речі, саме тут проживає унікальний вид птахів – білоголовий сип, підвид яструбів, яких вважали вимерлими.

Копаонік

“Срібні гори” − найбільший масив Сербії. Отримали свою назву від копалень, які добувають срібло.

У зимовий період це головний гірськолижний курорт країни.

Інфраструктура включає велику кількість оздоровчих закладів, адже Копаонік багатий на термальні джерела.

Фрази, які стануть у нагоді

Dobar dan (добар дан) — добрий день,

Ćao (прат) — привіт,

Doviđenja (довидженя) — до побачення,

Hvala (хвала) — спасибі,

Ne govorimo srpski (не говоримо српски) — я не говорю сербською,

Ne razumem (не разумем) — я не розумію,

Kako da dođem do..? (како да доджем до..?) — як дістатися до..?

Koliko košta..? (стосується коліко кошта..?) — скільки коштує..?

Нагадаємо,раніше ми розповідали про відпочинок у Туреччині 2021. Як країне бореться за іноземних туристів.

Фото: Pixabay

Дарина Кузнєцова

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