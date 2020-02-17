Що подивитись в Амстердамі: найцікавіші місця

Цікаві місця Амстердаму – що подивитись у столиці Нідерландів.

Плануєш подорож до Нідерландів та їхньої столиці – Амстердаму? Коли питання квитків та проживання вирішеня, залишається з’ясувати ще одне – що подивитись в цьому різнобарвному місті свободи та мистецтва.

Ранок у Великому Місті допоможе тобі у вирішенні цього питання. Ми підібрали найцікавіші місця в Амстердамі, які обов’язково варто відвідати.

Що подивитись в Амстердамі

Площа Дам

Розпочати свій туристичний маршрут Амстердамом радимо з Площі Дам.

Одразу перед собою ми побачимо пам’ятник жертвам військових конфліктів та неймовірної краси архітектуру.

Свою назву площа отримала від колишньої дамби через річку Амстел.

Це місце щодня приваблює десятки тисяч туристів і місцевих жителів.

І не дивно, адже саме тут знаходяться кілька знакових місць міста. Зокрема – Королевський палац, Музей мадам Тюссо і Нова Церква.

Королівський палац

Одна з найвизначніших пам’яток Амстердаму – Королівський палац. Його варто обов’язково відвідати.

Він знаходиться в кількох хвилинах ходьби від Площі Дам.

Будівля палацу може загубитись серед різноманіття архітектури в Амстердамі. Проте варто лише зайти всередину.

Інтер’єр, меблі та картини – здивують своєю розкішшю та вишуканістю будь-якого туриста.

Зараз Королівський палац використовується рідко й лише для офіційних заходів та урочистостей.

Музей Ван Гога

Трохи ознайомившись із архітектурою та історією міста, варто поринути і в її мистецьку складову.

А саме – побачити на власні очі оригінали найвизначнішого нідерландського художника – Ван Гога.

Він дивував своєю поведінкою, захоплював яскравим підбором фарб та писав наповнені позитивом «сонячні» картини.

Музей Ван Гога є одним із найпопулярнішим в Амстердамі та не страждає від нестачі відвідувачів. Тому тут радимо завчасно брати квитки.

Музей марихуани

Оскільки Амстердам є одним з міст, де частково легалізоване вживання марихуани, то корисним буде відвідати музей цієї наркотичної рослини.

Тут ти побачиш велику кількість книг із рецептами, речі, призначені для вирощування конопель, курильні трубки та навіть одяг, який із неї зроблений.

Де ще можна дізнатись так багато про маріхуану як не в Амстердамі?

Музей сексу

Тим, хто хоче ще більше насолодитись відчуттям нідерладської свободи, можна відвідати музей сексу.

Тут ти дізнаєшся багатовікову історію розпусти та інтиму. Впевнені, що ексурсоводи розкажуть тобі багато цікавинок.

Серед експонатів – і відверті фото XVIII-XX століттm, і статуетки статевих органів, і інші пікантні предмети, скульптури та зображення.

Також в музеї можливо переглянути фільм Білосніжка та сім гномів, який заборонили показувати на телеекранах.

Варто відмітити, що вхід у музей дозволений лише з 16 років.

Вулиця червоних ліхтарів

Продовжуючи тему сексу, не можна не згадати про славнозвісну Вулицю червоних ліхтарів.

В Амстердамі, як і маріхуана, була легалізована проституція. І це ще одна родзинка –(чи перчинка) міста.

Зовсім не обов’язково користуватись послугами, які вам пропонують на Вулиці червоних ліхтарів.

Проте прогулятись нею та подивитись на одну з таких цікавинок міста – варто.

Втім гостям міста варто знати, що з 1 квітня 2020 року організовані екскурсії Кварталом червоних ліхтарів в Амстердамі будуть заборонені.

Більше того, мер Амстердама Фемке Халсема закликала реформувати Квартал червоних ліхтарів.

На її думку, перетворення проституції на туристичну пам’ятку – принизливо і неприпустимо.

Канали

Амстердам – це не лише місто свободи та мистецтва, але й каналів.

Ти можеш гуляти вулицями уздовж водойм та милуватись архітектурою.

Проте краще насолоджуватись видами, коли ти сидиш в катері або в човні.

У цей момент можна на декілька хвилинок відчути, що ти знаходишся в романтичній Венеції.

Особливо, якщо поряд знаходиться кохана людина.

Парк Кекенхоф

Якщо ти плануєш свою подорож до Амстердаму весною, то обов’язково відвідай парк Кекенхоф.

Це місце є справжнім раєм на землі. Тут висаджено 4,5 мільйони тюльпанів різних сортів та кольорів.

Тому помилуватись однозначно буде на що.

Квітковий ринок Амстердама

Прогулявшись парком Кекенхоф та надивившись на неймовірну красу тюльпанів, неодмінно захочеться придбати собі кілька цибулин.

Цікаво, що квітковий ринок Амстердаму – єдине плавуче торговельне місце у країні. Магазини розташовані на баржах вздовж каналу.

Окрім того, він також є і найстарішим. Йому вже понад 300 років.

Одна-дві цибулини голандських квітів стануть для тебе найкращим сувеніром з цієї різнобарвної країни.

Тепер ти знаєш, що подивитись в Амстердамі. Обирай місця собі по душі та насолоджуйся цим яскравим містом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Римі.

Дарина Реготун

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