День Києва! Цікаві факти про столицю України, які ви не знали

Вже 30 травня кияни святкуватимуть день міста. Київ – одне з найбільших міст в Європі з багатою і цікавою історією.

Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе найцікавіші факти про столицю України до Дня Києва.

Хрещатик

Найвідоміша вулиця України. Їй присвячували пісні, про неї складали вірші, але чи знаєш ти, чому головна вулиця столиці має таку назву?

Раніше на її місці знаходилася Хрещата долина, яка поєднувала три частини міста. Пізніше долину перетворили на вулицю і дали подібну до попередньої назву.

Хрещатик є рекордсменом за двома параметрами – найкоротша та найширша вулиця в Європі. 1, 33 км та 75 м відповідно.

Жодна екскурсія Києвом не проходить без відвідування Хрещатику, хоч це і найкоротша вулиця, але на ній розташовано багато красивих будівель.

Транспорт

Київ – велике місто, тож їхати з одного кінця в інший можна більше години.

Найдовший маршрут міського транспорту – це маршрут трамваю №12. Він складає 20 км. Прямує трамвай від Контрактової площі до Пущі-Водиці.

Незважаючи на те, що їхати треба буде довго, ця поїздка принесе вам задоволення, адже трамвай прямує через неймовірно гарний зелений тунель.

Київ — перше місто в Царській Росії і друге в Європі, де запрацював трамвай.

А найкоротший маршрут у Києві – це маршрут фунікулера, який складає 222 метри.

До речі, дуже гарна цифра.

Рекорди встановив не тільки Хрещатик, а й Київське метро. Найглибша станція у світі – Арсенальна. Її глибина 105 метрів.

Ну і ще один київський рекорд – найдовший пішохідний міст в Європі.

Храми

Столиця відома великою кількістю храмів та церков. Тож тут знаходиться 3 об’єкти з 7 Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні. Києво-Печерська лавра, Софія Київська та церква Спаса на Берестові.

У Києві ж знаходиться єдиний храм на воді – церква Миколи Чудотворця, розташована на Подолі.

А відомий Володимирський собор за час свого будування змінив аж 5 архітекторів, в той час як архітектор Андріївської церкви – Б. Растреллі жодного разу не був в Україні. Саме тому проект цієї церкви довелося корегувати відповідно до місцевого рельєфу.

Найзеленіше місто

Київ – місто-мільйонник, тут постійний рух, працюють десятки фабрик та їздять тисячі машин. І на противагу цим природнім забрудненням в столиці знаходиться найбільша кількість парків та скверів, висаджені мільйони дерев та тисячі клумб.

На території столиці знаходить близько 70 парків та 200 скверів.

А найбільшим парком Києва є парк імені Максима Рильського у Голосіївському районі. Його площа складає 150 гектарів.

А ось ще один цікавий факт: на честь української столиці у 1973 році був названий астероїд – «2171 Київ».

Нагадаємо, що раніше ми писали про що можуть розповісти наші улюблені кольори.

Богдана Макалюк

Головне фото: Pixabay

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